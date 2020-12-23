Fenerbahçe-Başakşehir maçında üst üste 3 kırmızı kart

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kartlar peş peşe çıktı.

70. dakikada Rafael ile Thiam arasında yaşanan pozisyonda hakem turuncu-lacivertli oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı.

Faülü yapan Skrtel'in yerine Rafael'in sarı kart görmesi ve oyun dışı kalması sonrasında Okan Buruk çılgına döndü.

Hakeme itiraz eden Okan Buruk, iki kartla oyundan atıldı. 3 dakika sonra ise müsabakada bir kırmızı daha çıktı.

73. dakikada bu kez İrfan Can Kahveci, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve takımını 9 kişi bıraktı.

