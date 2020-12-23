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- maçında üst üste 3

'in 14. haftasında , sahasında 'i konuk etti. Mücadele sarı-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile devam ederken üst üste 3 çıktı. Başakşehir'den 70. dakikada önce Rafael ardından oyundan atıldı. 73. dakikada ise turuncu-lacivertli ekipten kırmızı kart gördü.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 20:37 Son Güncelleme: 23.12.2020 20:47 ABONE OL

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kartlar peş peşe çıktı.

70. dakikada Rafael ile Thiam arasında yaşanan pozisyonda hakem turuncu-lacivertli oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı.

Faülü yapan Skrtel'in yerine Rafael'in sarı kart görmesi ve oyun dışı kalması sonrasında Okan Buruk çılgına döndü.

Hakeme itiraz eden Okan Buruk, iki kartla oyundan atıldı. 3 dakika sonra ise müsabakada bir kırmızı daha çıktı.

73. dakikada bu kez İrfan Can Kahveci, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve takımını 9 kişi bıraktı.

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Fenerbahçe-Başakşehir maçında üst üste 3 kırmızı kart
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