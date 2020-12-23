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'de ilk kez 11'de!

'in 14. haftasında , 'i konuk etti. Sarı-lacivertlilerde , ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 23.12.2020 19:23 ABONE OL
Fenerbahçe'de Kemal Ademi ilk kez 11'de!

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen haftaki Gaziantep FK maçına göre takımını 2'si zorunlu 5 değişiklikle sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli ekipte, cezalı Dimitris Pelkas ve yeni tip koronaviris (Kovid-19) testi pozitif çıkan Ozan Tufan, bu mücadelede forma giyemedi. Cisse, Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Oytun Özdoğan da yedekler arasında yer aldı.

Erol Bulut, cezası sona eren Altay Bayındır'ın yanı sıra Caner Erkin, Thiam, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi'ye ilk 11'de şans verdi.

Bulut, Medipol Başakşehir karşısında takımını Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Thiam, Sinan Gümüş, Caner Erkin ve Kemal Ademi ilk 11'iyle sahaya sürdü.

KEMAL ADEMI İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Kemal Ademi, sarı-lacivertli forma ile ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertli takımın İsviçre ekibi Basel'den kadrosuna kattığı Ademi, Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maçta sonradan oyuna girmişti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'de geçen haftayı bay geçen ve ligdeki son maçını Gaziantep FK ile oynayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, o mücadelenin 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Buruk; Mert Günok, Carlos Ponck, Mehmet Topal, Okechukwu Azubuike, Fredrik Gulbrandsen ve Demba Ba'nın yerine Volkan Babacan, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı sona eren Edin Visca ise yedekler arasında yer aldı.

MERT GÜNOK KADRODA YOK

Turuncu-lacivertli ekibin dün gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan kaleci Mert Günok, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı.

Okan Buruk, Mert'in yerine Volkan Babacan'a kalede görev verdi. Volkan Babacan, bu sezon ligde Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor maçlarında da kaleyi korumuştu.

ÖZKAN SÜMER ANISINA SAYGI DURUŞU

Türk futbolunun ve Trabzonspor'un unutulmaz ismi Özkan Sümer anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Bir dönem A Milli Takım'ı da çalıştıran Trabzonspor Kulübünün eski başkan ve teknik direktörlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle müsabaka öncesinde saygı duruşu gerçekleştirildi.

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Fenerbahçe'de Kemal Ademi ilk kez 11'de!
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