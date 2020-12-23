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ile 27. randevuda

'in 14. haftasında DG , yarın sahasında ile oynayacak. Bu zorlu mücadeleyle birlikte iki takım 27. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 26 maçta Sivasspor'un rakibine karşı 13 galibiyeti bulunuyor. Başkent temsilcisi ise Sivasspor’u 5 kez yendi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.12.2020 17:16 ABONE OL
Sivasspor ile Gençlerbirliği 27. randevuda

Süper Lig'in 14. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Gençlerbirliği, birbirlerine 27. kez rakip olacak.

Süper Lig'in 14. haftasında DG Sivasspor, yarın sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak. Bu zorlu mücadeleyle birlikte iki takım 27. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 26 maçta Sivasspor'un rakibine karşı 13 galibiyeti bulunuyor. Başkent temsilcisi ise Sivasspor'u 5 kez yendi. Taraflar 8 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan son maçta Sivasspor, rakibini evinde 2-0 yenmişti.

Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 5 kez sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu skor, Sivasspor-Gençlerbirliği mücadelelerinde en fazla alınan sonuç oldu.

MAÇLAR GOLLÜ GEÇİYOR
Sivasspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 61 defa gol sevinci yaşandı. Yiğidolar, 26 maçta rakip fileleri 34 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gol gördü.

FAYÇAL FAJR KART SINIRINDA!
Sivasspor'un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3 sarı kartı bulunan başarılı futbolcu Fayçal Fajr, Gençlerbirliği karşısında da sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş müsabakasında görev alamayacak.

SİVAS EVİNDE GOL ATAMIYOR
Bu sezon iç sahada bulduğu 1 golle ligde evinde en az gol atan takım olan Sivasspor, aynı zamanda 2 puanla en az puan toplayan ekip konumunda. Yiğidolar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

YİĞİDO'NUN 495. MAÇI
Sivasspor, Süper Lig'de 495. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar 494 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, ligde 183 galibiyet, 132 beraberlik ve 179 mağlubiyet aldı. 675 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 684 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 681 puan topladı.

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Sivasspor ile Gençlerbirliği 27. randevuda
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