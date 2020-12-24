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'ın Ljajic ile başı dertte!

'ın başı, yıldız ile dertte. Sakatlığının ardından takıma dönen ancak isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken deneyimli orta saha, kendini gece hayatına verdi. Alkol problemi nedeniyle uyarı alan Sırp isimle ilgili bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 00:44 ABONE OL
Beşiktaş'ın Ljajic ile başı dertte!

'ta krizi yaşanıyor... oyuncu takımda kadroya girmeyi unuturken gece hayatındaki performansıyla zirve yaptı.

Beşiktaş'ın Ljajic ile başı dertte!

Alkol problemi nedeniyle daha önce uyarılan 'in kötü huyundan vazgeçmediği gibi evinde parti üstüne parti düzenlediği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Ljajic ile başı dertte!

SABAHA KADAR EĞLENİYOR

starın eve arkadaşlarını getirerek sabaha kadar yüksek müzikle gürültülü bir şekilde eğlenmesinden rahatsızlık duyan komşuların Ljajic'i yönetime şikayet ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın Ljajic ile başı dertte!

UYARIYA KULAK ASMADI

Yönetimi'nin göndermek için kulüp aradığı Ljajic'i uyardığı belirlendi. Ancak yıldızın eleştirilere vurdumduymaz tavır sergileyerek kayıtsız kaldığı belirlendi.

Beşiktaş'ın Ljajic ile başı dertte!

DURUMU MASAYA YATIRILDI

Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yaşanan gelişmelerden çok rahatsız olduğu öğrenilirken, Başkan 'yle 'in durumunu görüştüğü iddia edildi. (Takvim)

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Beşiktaş'ın Ljajic ile başı dertte!
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