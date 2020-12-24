Beşiktaş'ın Ljajic ile başı dertte!

Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi yaşanıyor... Sırp oyuncu takımda kadroya girmeyi unuturken gece hayatındaki performansıyla zirve yaptı.
Alkol problemi nedeniyle daha önce uyarılan Adem Ljajic'in kötü huyundan vazgeçmediği gibi evinde parti üstüne parti düzenlediği ortaya çıktı.
SABAHA KADAR EĞLENİYOR
Sırp starın eve arkadaşlarını getirerek sabaha kadar yüksek müzikle gürültülü bir şekilde eğlenmesinden rahatsızlık duyan komşuların Ljajic'i yönetime şikayet ettiği öğrenildi.
DURUMU MASAYA YATIRILDI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yaşanan gelişmelerden çok rahatsız olduğu öğrenilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi'yle Adem Ljajic'in durumunu görüştüğü iddia edildi. (Takvim)