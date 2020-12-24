Çaykur Rizespor 2-1 Antalyaspor (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Saat 19.00'da başlayan müsabaka Çaykur Didi Stadyumu'nda oynandı. Zorlu karşılaşmada gülen taraf Karadeniz temsilcisi oldu.
Rizespor'a galibiyeti getiren goller 7. dakikada Yasin Pehlivan ve 59. dakikada Skoda'dan geldi. Antalyaspor'un tek sayısını ise Podolski kaydetti.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 18 puana çıkarken, Antalyaspor ise 17 puanda kaldı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR...
6. dakikada Moroziuk'un defansın arkasına pasında Skoda'nın göğsü ile indirdiği topa Tunay Torun'un gelişine vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
7. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. İsmail Köybaşı, soldan ceza sahasına ortasını yaptı. Skoda'nın kafa pasında, Yasin Pehlivan'ın gelişine volesinde top filelere gitti: 1-0
13. dakikada Skoda'nın soldan ceza sahası içerisine ortasında Tunay Torun'dan seken topa Michalak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
24. dakikada Nuri Şahin'in pasında Sidney Sam'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.
32. dakikada Podolski'nin soldan ceza yayı üzerine pasında Fredy'nin yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.
42. dakikada Fredy'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında Bünyamin Balcı'nın şutunda top, kaleci Gökhan Akkan'dan döndü. Dönen topa Sidney Sam'in yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan bir kez daha yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR GELECEK...