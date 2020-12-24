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F.Bahçe- maçını yazdı! "Bunun adı tiyatrodur"

, 'in 14. haftasında 'i 4-1 yenerek ligde zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertilerin farklı kazandığı maça damga vuran isim ise 3 çıkaran oldu. Sabah'ın usta yazarı , hem maçı hem de Şimşek'in performansını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 00:44 Son Güncelleme: 24.12.2020 01:32 ABONE OL
F.Bahçe-Başakşehir maçını Ahmet Çakar yazdı! Bunun adı tiyatrodur

Sabah'ın usta yazarı , - mücadelesinin hakamlerini eleştirdi. Başakşehir'e 3 çıkaran Şimşek için flaş ifadeler kullanan Çakar, "Bunun adı tiyatrodur... Bunun adı katliamdır... Bunun adı kul hakkı yemektir.." dedi.

F.Bahçe-Başakşehir maçını Ahmet Çakar yazdı! Bunun adı tiyatrodur

İşte Çakar'ın o yazısı...

"Türk futbolunda büyük bir komedi yaşanıyor. Gencecik, şerefli hakemler, daha bu yaşta tetikçi olarak kullanılıyorlar. Dün gece bir maç, bir hakem tarafından alınıp bir takıma nasıl bahşedilir, bunu net olarak gösterdi. Çocuğa kızamıyorum, yakışıklı, temiz yüzlü bir çocuk.

F.Bahçe-Başakşehir maçını Ahmet Çakar yazdı! Bunun adı tiyatrodur

Daha yolun başında. Tıpkı Anadolu'dan 'a gelmiş güzel bir köylü kız gibi pis insanların eline düşüp kötü yola sevk edilmiş bir zihniyetin temsilcisi gibi görünüyor. Her şey tıkır tıkır giderken önce Gustavo'nun rakibin kavalına tabanı var. Karar kırmızı olmalıydı. Üstelik VAR hakemi , orta hakemi kenara davet etti. Bu şu demek; Gustavo'nun bileğin üzerine yaptığı kasti bir darbesi var, atılması lazım.

F.Bahçe-Başakşehir maçını Ahmet Çakar yazdı! Bunun adı tiyatrodur

Ama hakem maalesef atmıyor, atamıyor ya da angaje olduğu için atmak istemiyor. Gustavo atılsa F.Bahçe asla kazanamaz, hatta fark yer. İkinci yarı maç dengede. Rafael ile Skrtel, müdahale ediyor. Rafael, F.Bahçeli oyuncuya dokunmuyor, faul çalıyor, aynı anda da Rafael için topa vuruyor. Ama hakem kurnaz ya hepimiz de salağız ya dokunmadığı pozisyona , aynı anda da topa vurduğu için bir sarı kart daha, Rafael'i oyundan atıyor.

F.Bahçe-Başakşehir maçını Ahmet Çakar yazdı! Bunun adı tiyatrodur

Bunun adı tiyatrodur... Bunun adı katliamdır... Bunun adı kul hakkı yemektir... Bunun adı ligini dizayn etmektir... Bütün bunların müsebbibi Serdar Tatlı'dır. Eğer namuslu bir insansa ki asla şüphem yok, bir dakika daha o Tatlı'yı koltuğunda oturtmaz. Dün gece konu F.Bahçe- değildi. 40 yılım sahalarda geçti, bunun yarısı da hakem olarak, dün geceki gibisini hiçbir maçta izlemedim.

F.Bahçe-Başakşehir maçını Ahmet Çakar yazdı! Bunun adı tiyatrodur

Bana hiç kimse 'ın uyarmasına rağmen hakemin Gustavo'yu atmamasını anlatamaz. Tamam şunu kabul ediyorum,
Rafael'in rakibe dokunmadan gördüğü sarı kartta VAR'ın müdahalesi mümkün değil ama bir hakemin bilinçaltı, 'Kahrolsun ' diyorsa her şeye müdahale, her şeyi olarak görürsünüz.

F.Bahçe-Başakşehir maçını Ahmet Çakar yazdı! Bunun adı tiyatrodur

Tek bir şey söyleyeyim; belki de yazdıklarım SABAH gibi şerefli bir gazeteye yakışmayacak ama Türk futbolunu bu hale getirenlerin Allah cezalarını versin."

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F.Bahçe-Başakşehir maçını Ahmet Çakar yazdı! "Bunun adı tiyatrodur"
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