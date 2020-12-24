Menemenspor'da fatura Orhan Terzi'ye kesildi!

Menemenspor'un Adanaspor'u 3-2 mağlup ettiği TFF 1'inci Lig müsabakasında aynı anda sahada 6 yabancı oyuncu bulundurması nedeniyle hükmen mağlup sayılacak olan Menemenspor'da faturanın kesildiği yardımcı antrenör Orhan Terzi, otelden atıldığını ve biletinin iptal edildiğini söyledi.

TFF 1'inci Lig'de dün erteleme maçında alt sıralardaki rakibi Adanaspor deplasmanında 3-2 galip gelmesine rağmen sahada talimatlara aykırı olarak aynı anda 6 yabancı oyuncu oynatması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılacak Menemenspor, yapılan büyük hatanın şokunu yaşıyor. Kaleci Gentian Selmani, Alhassan Adamu, Anane Tidjani, David Domgjonas ve Mohammed Kamara'nın sahada olduğu 75'inci dakikada Akanbi Rasheed'in de oyuna alınmasıyla 1'nci Lig'deki aynı anda en fazla 5 yabancı oynatabilme kuralını ihlal eden sarı lacivertliler, 79'uncu dakikada Tidjani oyundan alınmasına rağmen 4 dakika boyunca 6 yabancıyla mücadele etti. Kendisi gibi tehlikeli bölgeden uzaklaşma mücadelesi veren Adanaspor karşısında aldığı kritik 3 puanı dikkatsizlik sonucu rakibine kaptıran sarı lacivertliler, hükmen yenilgiyle mental açıdan da büyük darbe yedi. Menemen, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan karar çıkınca 15 puanla ateş hattına gerileyecek.

ORHAN TERZİ'DEN ŞOK İDDİA: OTELDEN ATILDIM

Yönetim pahalıya mal olan bu büyük hatanın ardından faturayı yardımcı antrenör Orhan Terzi'ye keserken, genç antrenör yaşanan olayda haksızlığa uğradığını ve günah keçisi ilan edildiğini iddia etti. Kulüple ilişiği kesilen Orhan Terzi, müsabakanın ardından takımın konakladığı otelden atıldığını, Adana'dan İzmir'e dönüş biletinin de iptal edildiğini ileri sürdü. Terzi, "Yapmadığım bir hatadan dolayı beni günah keçisi ilan ettiler. İsmimi lekelediler. En çok otelden atılıp, uçak biletimin iptal edilmesine üzüldüm. Bu kulüp için o kadar çok şey yaptım ki bu dünya sahtekarların, yalancıların dünyası" dedi.

Yardımcı antrenör Mehmet Ali Beşel ise talihsiz olaydan kendisini sorumlu tuttuğunu belirterek, "Bu nedenle Menemenspor'daki görevimden ayrılma kararı aldım" açıklaması yaptı. Kulüpte teknik direktör Cenk Laleci'nin ise görevine devam etmesi bekleniyor.