Sergen Yalçın'dan hakeme gol tepkisi!

Ankaragücü, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk etti.

Eryaman Stadı'ndaki maçın 23. dakikasında siyah-beyazlılar Larin ile skoru 1-0'a getirdi ancak hakem faul gerekçesiyle golü iptal etti.

Mensah'ın ortasında Larin'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak Halis Özkahya, Kanadalı ismin Stelios Kitsiou'ya faul yaptığını işaret etti ve golü geçersiz saydı.

VAR odasındaki Mete Kalkavan'ı da bekleyen Özkahya, iptal kararını değiştirmedi ve oyunun serbest vuruşla devam etmesini istedi.

Bu karara tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4. hakeme de itirazda bulundu. Deneyimli hoca, "Tertemiz gol! Neden vermiyorsunuz, neden VAR'a bakmıyorsunuz?" ifadeleri kullandı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)