Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor Samet Aybaba ile kazanamadı

Kayserispor ile kazanamadı

, 'ın yerine göreve getirilen yönetiminde 'de maç kazanamadı. Hes Kablo Kayserispor, bu süreçte 4 beraberlik 2 yenilgi aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 14:23 ABONE OL

Hes Kablo Kayserispor, Bayram Bektaş'ın yerine göreve getirilen teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Süper Lig'de maç kazanamadı.
Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde Süper Lig'de 6 müsabakaya çıkan Hes Kablo Kayserispor, 4 beraberlik 2 yenilgi aldı. Aybaba yönetiminde çıktığı maçlarda Galatasaray, Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor ile berabere kalan Hes Kablo Kayserispor takımı Antalyaspor ve Konyaspor maçlarını da kaybetti.

Kayserispor, ligde oynadığı son 6 maçında rakip ağlara 3 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Kayserispor, bu maçlarda Galatasaray, Göztepe ve Konyaspor maçlarında gol atabildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dr. Ümit Aktaş açıkladı! Corona virüsten korunmak için her gün bu besini tüketin!
AÖL sınavları ne zaman, online mi olacak? MEB ile 2020 Açık lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi!
SON DAKİKA: 2021 TÜİK Asgari ücret Ocak zammı için önerisini açıkladı! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Son dakika: Sabiha Gökçen'e iniş yapan Pegasus uçağının düşmesi ile ilgili kritik rapor tamamlandı: Kusurlu bulundular
Son Dakika: Yeşilçam'ın en güzel kötü kadını Lale Belkıs'tan yıllar sonra gelen itiraf! Lale Belkıs "10 kere kürtaj oldum" demişti ama...
Oyuncu Arda Öziri genç yaşta hayata veda etmişti... Ölen arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısı ile evlenen oyuncu Balamir Emrem tepki çekti! Balamir Emrem'e 'Arda Öziri ile olan fotoğraflarını sil' yorumu...
SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye Ocak zammı müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek SSK, BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
Uzmanlar açıkladı! Bu çalışma Covid-19’dan kurtulmayı sağlayabilir
'Daha önce de denendi ve başarılı oldu' dedi! İstanbul için son dakika önerisi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor Samet Aybaba ile kazanamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA