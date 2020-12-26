Radamel Falcao'dan beklenmedik karar!

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle maçları kaçıran Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.
Tedavisi tamamlanan ve antrenmanlara başlayan Kolombiyalı golcü şans verilmesi halinde Trabzonspor maçında da forma giyebilecek.
Zaman zaman adı transfer iddialarına karışan Radamel Falcao'nun ismi özellikle David Beckham'ın sahibi olduğu ABD kulübü Inter Miami ile anılıyordu.
İspanyol basını AS'ın haberine göre; Sarı kırmızılıların yıldız golcüsü Radamel Falcao, Ocak'ta Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.
Haberin detayında ise, "Amerikan kulübü spor direktörünü değiştirdiği ve yeni teknik yöneticinin planlarında Kolombiyalı yıldızın olmadığı için transferde aksilik yaşandı. Öyle de olsa masada kesin bir teklifi olmayan Falcao, ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmak istiyor." ifadeleri yer aldı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao'nun takımdaki geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, ''Devre arasında kalacak mı, bir şey diyemem. Her şey olabilir'' şeklinde konuşmuştu.
Galatasaray ile 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki yıldız golcü bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı. (Fotomaç)