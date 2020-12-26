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'dan beklenmedik karar!

'a büyük umutlarla gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oynadığı maç sayısından daha çok tribünde yer alan , beklenmedik bir karar aldı. İşte Kolombiyalı golcünün ocak ayı planı...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:28 Son Güncelleme: 26.12.2020 11:29 ABONE OL
Radamel Falcao'dan beklenmedik karar!

'da bir süredir sakatlığı nedeniyle maçları kaçıran 'nun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Radamel Falcao'dan beklenmedik karar!

Tedavisi tamamlanan ve antrenmanlara başlayan Kolombiyalı golcü şans verilmesi halinde maçında da forma giyebilecek.

Radamel Falcao'dan beklenmedik karar!

Zaman zaman adı iddialarına karışan 'nun ismi özellikle 'ın sahibi olduğu ABD kulübü Inter Miami ile anılıyordu.

Radamel Falcao'dan beklenmedik karar!

İspanyol basını AS'ın haberine göre; Sarı kırmızılıların yıldız golcüsü Radamel Falcao, Ocak'ta Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

Radamel Falcao'dan beklenmedik karar!

Haberin detayında ise, "Amerikan kulübü spor direktörünü değiştirdiği ve yeni teknik yöneticinin planlarında Kolombiyalı yıldızın olmadığı için transferde aksilik yaşandı. Öyle de olsa masada kesin bir teklifi olmayan Falcao, ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmak istiyor." ifadeleri yer aldı.

Radamel Falcao'dan beklenmedik karar!

Başkanı , 'nun takımdaki geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, ''Devre arasında kalacak mı, bir şey diyemem. Her şey olabilir'' şeklinde konuşmuştu.

Radamel Falcao'dan beklenmedik karar!

ile 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki yıldız golcü bu sezon 'de çıktığı 6 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı. (Fotomaç)

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Radamel Falcao'dan beklenmedik karar!
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