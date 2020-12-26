Transferde Galatasaray'ı üzen haber! İşte yeni adresi

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, ligin ikinci yarısında alternatifli bir kadroyla mücadele etmek istiyor.
Covid-19 ve çok maç yapmanın getirdiği sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir ilk yarı geçiren Aslan, ikinci yarıyı sağlama almayı hedefliyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in belirlediği oyuncular için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, o isimden kötü haber geldi. İşte detaylar...
Mısır basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın da transfer listesine aldığı ve ülkede 'Yeni Salah' olarak lanse edilen forvet oyuncusu Mostafa Mohamed'in yeni adresi netleşiyor.
Sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Vallecano, Braga ve Nantes'ın da listesinde bulunan Zamalek'li 23 yaşındaki oyuncu için teklif getiren son takım Saint-Etienne oldu.
Fransız temsilcisinin, genç ve gelecek vadeden oyuncu için 3.5 milyon euro önerdiği ifade edilirken, kulübün bu rakamı 5'e çekmeye çalıştığı bildirildi.
Zamalek Futbol Direktörü Ashraf Kassem'in, oyuncunun yerini doldurmadan transferine izin vermeyeceklerini söylemesine rağmen kulübün eski oyuncularından Khaled El-Ghandour, Mohamed'in ocak ayında takımdan ayrılmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.
23 yaşındaki golcü futbolcu, şu ana kadar kariyerinde 120 müsabakada rol alırken 41 gol atıp ve 10 da asist yaptı. (Fotomaç)