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Transferde 'ı üzen haber! İşte yeni adresi

Devre arası dönemi için çalışmalarını sürdüren 'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılarda 'in listenin başına yazdığı o ismin, yeni adresi belli oldu...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:05 ABONE OL
Transferde Galatasaray'ı üzen haber! İşte yeni adresi

Ocak ayı dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren , ligin ikinci yarısında alternatifli bir kadroyla mücadele etmek istiyor.

Transferde Galatasaray'ı üzen haber! İşte yeni adresi

Covid-19 ve çok maç yapmanın getirdiği sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir ilk yarı geçiren Aslan, ikinci yarıyı sağlama almayı hedefliyor.

Transferde Galatasaray'ı üzen haber! İşte yeni adresi

'in belirlediği oyuncular için girişimlerini sürdüren 'a, o isimden kötü haber geldi. İşte detaylar...

Transferde Galatasaray'ı üzen haber! İşte yeni adresi

basınında yer alan haberlere göre 'ın da listesine aldığı ve ülkede 'Yeni Salah' olarak lanse edilen forvet oyuncusu 'in yeni adresi netleşiyor.

Transferde Galatasaray'ı üzen haber! İşte yeni adresi

Sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Vallecano, Braga ve Nantes'ın da listesinde bulunan Zamalek'li 23 yaşındaki oyuncu için teklif getiren son takım Saint-Etienne oldu.

Transferde Galatasaray'ı üzen haber! İşte yeni adresi

Fransız temsilcisinin, genç ve gelecek vadeden oyuncu için 3.5 milyon euro önerdiği ifade edilirken, kulübün bu rakamı 5'e çekmeye çalıştığı bildirildi.

Transferde Galatasaray'ı üzen haber! İşte yeni adresi

Zamalek Futbol Direktörü Ashraf Kassem'in, oyuncunun yerini doldurmadan transferine izin vermeyeceklerini söylemesine rağmen kulübün eski oyuncularından Khaled El-Ghandour, Mohamed'in ocak ayında takımdan ayrılmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Transferde Galatasaray'ı üzen haber! İşte yeni adresi

23 yaşındaki golcü futbolcu, şu ana kadar kariyerinde 120 müsabakada rol alırken 41 gol atıp ve 10 da asist yaptı. (Fotomaç)

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Transferde Galatasaray'ı üzen haber! İşte yeni adresi
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