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rotasını 'ye çevirdi

oynadığı Arges, Dinamo Bükreş, İnter, Verona, Parma, , Cesena, Ajaccio, Pune City, Targu Mures ve 'da gösterdiği başarılı performansla hafızalara kazınan eski Rumen futbolcu , arayışındaki kulüplerinin radarına girdi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 13:46 ABONE OL
Adrian Mutu rotasını Türkiye'ye çevirdi

Yeşil sahalara veda ettikten sonra teknik direktör olarak kariyerine devam eden 41 yaşındaki Adrian Mutu, Süper Lig kulüplerinin gündeminde. 41 yaşındaki teknik adamın Türk menajeri aracılığıyla 5 kulüple görüşmeler yaptığı öğrenildi. Mutu'nun hangi kulüplerle iletişimde olduğu ise sır gibi saklanıyor. Almanya bağlantılı menajerlik şirketi üzerinden kendisine gelen teklifleri değerlendiren Mutu'nun, Türk menajerinin de önerisini dikkate alarak bir kulübe evet diyeceği belirtildi. Adrian Mutu'nun birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek görüşmeler yapıp son kararını vereceği öğrenildi.

2016 yılında futbolculuk kariyerine nokta koyan Adrian Mutu, attığı 35 golle ülkesinin milli takımının en büyük golcüleri arasında yer alıyor. Mutu, şu anda Romanya U21 Milli Takımı'nı çalıştırıyor.

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Adrian Mutu rotasını Türkiye'ye çevirdi
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