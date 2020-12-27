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- maçını yazdı

'in 15. haftasında , deplasmanda 'u 2-0 yenerek zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılı ekibin ve Oğulcan Çağlayan ile kazandığı mücadeleyi Sabah yazarı değerlendirdi. Usta yazar, Aslan'ın müsabakadan güle oynaya galip ayrıldığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 27.12.2020 01:06 Son Güncelleme: 27.12.2020 02:34 ABONE OL
Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray maçını yazdı

'in 15. haftasında 'ın 'u 2-0 yendiği müsabakayı Sabah'ın usta kalemi değerlendirdi. İşte Çakar'ın o yazısı...

Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray maçını yazdı

"Dün gece için söylenecek tek şey, eksik 'ın güle oynaya 3 puanı kazandığıdır. Düşünebiliyor musunuz, Diagne
ve Falcao yok, Oğulcan ileride oynuyor, Feghouli sakatlanıp çıkıyor ama Galatasaray belki de bu sene en rahat deplasmanını oynayıp 'a dönüyor.

Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray maçını yazdı

Önce şunu söyleyeyim; 'un adı Trabzonspor olmasa bu sene küme düşmemeye oynar. Yabancı oyuncuların birkaçı dışında tamamı çok kötü. Bakıyorsunuz Trabzonspor'un nesi iyi diye, maalesef hiçbir şeyi.

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Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray maçını yazdı

İlk yarı ortada bir maç. tutuk, iyi mücadele ediyor. Devre biterken Galatasaray çok güzel bir gol attı. Özellikle Emre'nin kişisel becerisi, ver-kaçı ve boşta kalan topu 'ın tamamlamasıyla Galatasaray devreyi önde bitirdi.

Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray maçını yazdı

İkinci yarı için o kadar rahat geçti ki al gülüm-ver gülüm, pres yok, rakip rahatsız etmiyor ve bu arada da
yardımcı hakemin ofsayt diye kaldırdığı ama VAR ile düzeltilen Galatasaray'ın ikinci golü geldi. 'ın araya
bıraktığı topu Oğulcan güzel bir vuruşla gol yaptı.

Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray maçını yazdı

Sonuçta , adı büyük ama maalesef 'un çok eksik olduğu bir deplasmanı 3 puanla kapattı ve yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ama Trabzonspor için tablo çok kötü. Üzücü ve maalesef özellikle yabancı transferleri
çok başarısız.

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Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray maçını yazdı

Maç hakem için oldukça kolay geçti. Aslına baktığımızda da Halil Umut Meler'i oldukça başarılı buldum. Bir pozisyon var
ki şüpheli.

Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray maçını yazdı

Bir atağında her ne kadar vurulan şut kaleciden dönüp Trabzonsporlu Edgar'ın eline çarpsa da el oldukça yüksekte ve topa hamlesi var gibi. Dolayısıyla penaltı olmalıydı."

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