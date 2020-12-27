Beşiktaş kemer sıkacak! İşte anlaşmanın detayları...

2- Borç yapılandırması, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında anapara ödemesiz yaklaşık 9 yıl vade süreci şeklinde gerçekleştirilecek.
4- 2022-23 sezonunun başlangıcından itibaren bir sezon içerisinde elde edilmiş değişken gelirlerin %50'si konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürülmesinde kullanılacak.
5- 2022-23 sezonunda, 2021-22 sezonunda elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %25'ine tekabül eden tutarda faiz tahsil edilecek.
6- Şirket gelirleri; öncelikle vergi ödemelerinin yapılmasında kullanılacak.
7- BJK Derneği ve Şirketi'nin ayrılması finansal olarak gerçekleştirilecek. Dernek finansal borçlanma yasağına tabi olacak.
8- Bütçe hazırlanırken şirket ile konsorsiyum arasında anlaşılan gelir paylaşım ve bütçeleme metodu dikkate alınacak.
9- Şirketin borçlanma, teminat-takyidat yasağı, tasarruf gibi ticari konuları, konsorsiyum bankalarının ön onayına tabi tutulacak. (Fotomaç)