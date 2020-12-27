Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş kemer sıkacak! İşte anlaşmanın detayları...

kemer sıkacak! İşte anlaşmanın detayları...

, Birliği ile yapacağı yeni anlaşma gereği gelecek sezon yüzde 20 tasarruf edecek. Borçlanmalar konsorsiyumun onayına tabi olacak. İşte yapılan anlaşmanın detayları...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 01:28 Son Güncelleme: 27.12.2020 02:33 ABONE OL
Beşiktaş kemer sıkacak! İşte anlaşmanın detayları...

'ın Birliği ile yapacağı anlaşmanın detayları belli oldu. yükümlülüklerini artıran anlaşma detayları şöyle:

1- 2021-22 sezonu için giderlerinde 2020-21 sezonuna kıyasla en az %20 tasarruf edilmesi aranacak.

Beşiktaş kemer sıkacak! İşte anlaşmanın detayları...

2- yapılandırması, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında anapara ödemesiz yaklaşık 9 yıl vade süreci şeklinde gerçekleştirilecek.

Beşiktaş kemer sıkacak! İşte anlaşmanın detayları...

3- 2023-24 sezonunun başlangıcından itibaren her cari sezonu, bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler toplamının asgari %50'sine tekabül eden bir tutarda konsorsiyuma ödemesi yapılacak.

Pazar araştırmaları online ortama kaydı
Pazar araştırmaları online ortama kaydı
Beşiktaş kemer sıkacak! İşte anlaşmanın detayları...

4- 2022-23 sezonunun başlangıcından itibaren bir sezon içerisinde elde edilmiş değişken gelirlerin %50'si konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan servisinden süpürülmesinde kullanılacak.

Beşiktaş kemer sıkacak! İşte anlaşmanın detayları...

5- 2022-23 sezonunda, 2021-22 sezonunda elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %25'ine tekabül eden tutarda faiz tahsil edilecek.

Beşiktaş kemer sıkacak! İşte anlaşmanın detayları...

6- Şirket gelirleri; öncelikle vergi ödemelerinin yapılmasında kullanılacak.

Pazar araştırmaları online ortama kaydı
Pazar araştırmaları online ortama kaydı
Beşiktaş kemer sıkacak! İşte anlaşmanın detayları...

7- BJK Derneği ve Şirketi'nin ayrılması finansal olarak gerçekleştirilecek. Dernek finansal borçlanma yasağına tabi olacak.

Beşiktaş kemer sıkacak! İşte anlaşmanın detayları...

8- Bütçe hazırlanırken şirket ile konsorsiyum arasında anlaşılan gelir paylaşım ve bütçeleme metodu dikkate alınacak.

Beşiktaş kemer sıkacak! İşte anlaşmanın detayları...

9- Şirketin borçlanma, teminat-takyidat yasağı, tasarruf gibi ticari konuları, konsorsiyum bankalarının ön onayına tabi tutulacak. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Seren Serengil'den üzücü haber! Ameliyat olmazsam...
Son Dakika Haberi: Bakan Selçuk asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı! 2021 asgari ücret zammı ne kadar oldu?
Son dakika asgari ücret zammı açıklaması geldi! AGİ ve Asgari ücret zammı 2021 ne kadar oldu?
Son dakika haberi | Emekliye ocak zammı geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar...
Son Dakika Haberi: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 Asgari Ücret zammı miktarını açıkladı! AGİ ve Asgari Ücret ne kadar oldu?
BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
Bakan Ziya Selçuk'tan SON DAKİKA açıklaması: MEB tablet dağıtımı ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman başlıyor, kaç gün ve kimleri kapsıyor? İçişleri Bakanlığı 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı
SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Pazar araştırmaları online ortama kaydı
Pazar araştırmaları online ortama kaydı
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş kemer sıkacak! İşte anlaşmanın detayları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA