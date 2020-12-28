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yıllar sonra Florya'da! 'den 'a ziyaret...

1. Lig ekiplerinden , Çarşamba günü deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. ekibi, zorlu mücadelenin hazırlılarınıa 'nde başladı. Antrenman öncesi , Adana Demirspor teknik heyeti ve futbolcularına başarı diledi.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 14:50 Son Güncelleme: 28.12.2020 14:59 ABONE OL
Tarık Çamdal yıllar sonra Florya'da! Fatih Terim'den Adana Demirspor'a ziyaret...

TFF 1'inci Lig 9'uncu hafta erteleme maçında 30 Aralık Çarşamba günü İstanbulspor'a konuk olacak Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de ziyaret ettiği antrenmanda eski Galatasaraylı futbolcular Tarık Çamdal, Aurelien Chedjou ve kiralık olarak Adana ekibinde yer alan Yunus Akgün, deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar da Fatih Terim ile istişarede bulundu.

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Tarık Çamdal yıllar sonra Florya'da! Fatih Terim'den Adana Demirspor'a ziyaret...
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