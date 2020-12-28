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Belediyesor teknik direktörü görevinden alındı

2. Lig kırmızı grupta mücadele veren Belediyespor, ile yollarını ayırdı.

ZAHİDE VURAL
Giriş Tarihi: 28.12.2020 20:53 ABONE OL
Kırşehir Belediyesor teknik direktörü görevinden alındı
2. Lig kırmızı grupta mücadele veren Kırşehir Belediyespor, Teknik Direktör Gürses Kılıç ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Kulüp başkanı Mustafa Bulut yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Gürses Kılıç ile yönetimimizin bugün yapmış olduğu görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Sayın Gürses Kılıç ve teknik ekibi ile sezona başladık. Bugüne kadar birlikte yol aldık ve bugünde yollarımız ayrıldı. Sayın Gürses Kılıç ve teknik ekibine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kırşehir Belediyespor olarak kulübümüzün başarı hedeflerini taşıyacak yeni bir teknik kadro ile en kısa zamanda anlaşarak sizler ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

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Kırşehir Belediyesor teknik direktörü görevinden alındı
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