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Son dakika haberi: - Hatayspor maçı ertelendi!

Antalya'da bugün oynanacak olan Türkiye Süper Ligi’nde FTA -A. Hatayspor maçına yağmur engel oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve kesintisiz devam şiddetli yağmur yağışı şiddetini giderek artırdı. Maçın oynanacağı Antalya Stadı’da yağıştan nasibini aldı ve bir çok bölgesi yağmur suları ile doldu. Fraport Antalyaspor- maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi

İbrahim OKUMAMIŞ İbrahim OKUMAMIŞ
Giriş Tarihi: 28.12.2020 19:07 Son Güncelleme: 28.12.2020 19:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Antalyaspor - Hatayspor maçı ertelendi!

Antalya'da bugün oynanacak olan Türkiye Süper Ligi'nde FTA Antalyaspor-A. Hatayspor maçına yağmur engel oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve kesintisiz devam şiddetli yağmur yağışı şiddetini giderek artırdı. Maçın oynanacağı Antalya Stadı'da yağıştan nasibini aldı ve bir çok bölgesi yağmur suları ile doldu.

STATTA TOP SEKMİYOR

Maçın hakemi Ramazan Keleş ve yardımcıları Samet Çavuş ile Murat Şener TFF temsilcisi ile birlikte statta inceleme yaptı. Topun sekmediğini gören hakemler maçın oynanmasının mümkün olmadığını karar verdi. Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması planlanan Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, yoğun yağışın saha zeminini müsabaka yapılmasına elverişsiz hale getirmesi nedeniyle ertelendi.

EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Yağış nedeniyle bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Gün boyunca devam eden yağış, öğleden sonra yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle Konyaaltı ilçesi Uncalı ile Siteler Mahallesi'nde yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde ise bir apartmanı su bastı. Finike ilçesinde de aşırı yağıştan dolayı küçük çaplı su baskınları meydana geldi. Kentte yağış Salı günü kuvvetli olmak üzere Cuma gününe kadar sürecek.

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Son dakika haberi: Antalyaspor - Hatayspor maçı ertelendi!
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