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Antalya'da çılgın maç, Hatayspor'dan tarihi galibiyet! Boupendza 4 golle damga vurdu

'in 15. haftasında yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen maçta Hatayspor, deplasmanda 'u 6-0 mağlup etti. Çılgın maça damga vuran isim ise Hatay ekibinde attığı 4 golle Gabonlu golcü Aaron Boupendza oldu. Konuk ekibin diğer gollerini ise Babajide Akintola ve Mirkan Aydın kaydetti.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 19:06 Son Güncelleme: 29.12.2020 21:30 ABONE OL
Antalya'da çılgın maç, Hatayspor'dan tarihi galibiyet! Boupendza 4 golle damga vurdu

Süper Lig'in 15. haftasında yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen maçta Antalyaspor, Hatayspor'u konuk etti. İlk yarısı nefes kesen maçta Hatay ekibi, devreyi 5-0 önde kapattı. Karşılaşmada açılışı 8. dakikada yapan Boupendza 17 ve 22'de attığı gollerle 12 dakikada hat-trick yaptı ve 22 dakikada takımını 3-0 öne geçirdi. Sonrasında Boupendza, Akintola ve Mirkan Aydın'In kaydettiği gollerle Hatayspor deplasmanda Ersun Yanal'ın ekibi Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti.

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AARON BOUPENDZA 4 GOLLE DAMGA VURDU!

Konuk ekip Hatayspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri Aaron Boupendza (4), Babajide Akintola ve Mirkan Aydın kaydetti. Ligde ilk kez 11'de başladığı bir maçta 4 gol kaydeden Gabonlu golcü Boupendza gecenin konuşulan ismi oldu. 24 yaşındaki forvet, ilk yarıda attığı 4 gol ile Süper Lig'de ilk yarıda 4 gol kaydeden 3. oyuncu oldu.

Bu sonuçla Hatayspor, 24 puana yükseldi. Şok bir gece geçiren ev sahibi Antalyaspor ise 17 puanda kaldı.

Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 6

Stat: Antalya

Hakemler: Ramazan Keleş, Samet Çavuş, Murat Şener

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz (Dk. 28 Bünyamin Balcı), Naldo, Ersan Gülüm (Dk. 28 Eren Albayrak), Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert (Dk. 28 Gökdeniz Bayrakdar), Sam (Dk. 89 Omar İmeri), Fredy, Podolski (Dk. 64 Doğukan Sinik), Orgill

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis (Dk. 67 Mesut Çaytemel), Ribeiro, Aabid, Traore (Dk. 68 Selim Ilgaz), Akintola (Dk. 89 Burak Çamoğlu), Boupendza (Dk. 83 Abdurrahman Canlı), Diouf (Dk. 88 Mirkan Aydın)

Goller: Dk. 8, 17, 22 ve 45+1 Boupendza, Dk. 35 Akintola, Dk. 89 Mirkan Aydın (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Hakan Özmert, Dk. 26 Orgill, Dk. 38 Fredy, Dk. 52 Naldo, Dk. 62 Kudriashov, Dk. 69 Nuri Şahin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 53 Katranis, Dk. 61 Traore, Dk. 74 Mesut Çaytemel (Atakaş Hatayspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada konuk ekip öne geçti. Traore'nin ceza sahası dışında pas verdiği Boupendza, ceza yayına yakın bir noktadan düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlara gönderdi: 0-1.

17. dakikada Atakaş Hatayspor, Boupendza'nın ikinci golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Ceza sahası sol çaprazdan içeriye giren Boupendza, rakibinin sağından atıp solundan geçti ve ardından sert şutla topu bir kez daha kaleci Boffin'in sağından filelerle buluşturdu: 0-2.

22. dakikada Boupendza "hat-trick" yaptı. Popov'un sağ kanattan ortasına yükselen Boupendza'nın ceza sahası içinde kafayla vuruşunda, kaleci Boffin gole engel olamadı: 0-3.

29. dakikada Orgill'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada Diouf'un pasında ceza sahasında topla buluşan Akintola, sert şutla topu kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-4.

45+1. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 5'e çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Boupendza, karşılaşmada kendisinin dördüncü, takımının beşinci golünü kaydetti: 0-5.

Mücadelenin ilk yarısı, Atakaş Hatayspor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Traore'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda Naldo, kaleci Boffin'i geçen topun ağlarla buluşmasına engel oldu ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

63. dakikada Podolski'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

65. dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Diouf'un şutunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

89. dakikada Atakaş Hatayspor, karşılaşmadaki 6. golü buldu. Selim'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Boffin'den dönen topu önünde bulan Mirkan Aydın, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-6.

90+1. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü.

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Antalya'da çılgın maç, Hatayspor'dan tarihi galibiyet! Boupendza 4 golle damga vurdu
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