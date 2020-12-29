Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ronaldo ada satın almıştı! Ibrahimovic de orman aldı

ada satın almıştı! Ibrahimovic de orman aldı

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Ibrahimovic, sahada yaptıkları kadar özel yaşantısı, açıklamaları ve ilginç hobileriyle de gündeme gelmeyi başarıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen süper yıldız, ülkesi 'te 100 hektarlık orman satın aldığı ifade edildi. Avcılığa ve balık tutmaya meraklı olan Ibra, bu hobilerinin yanı sıra kar motorsikleti binip kış sporları da yapıyor. 39 yaşındaki İsveçli'nin 3 milyon euro ödeyerek hobilerini uygun bir orman satın aldığı belirtildi. Öte yandan İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 12:23 Son Güncelleme: 29.12.2020 12:23 ABONE OL
Ronaldo ada satın almıştı! Ibrahimovic de orman aldı

futbolunun ikonik isimlerinden biri olan Ibrahimovic, yeşil sahalardaki başarısı kadar özel hayatıyla da gündeme gelen bir isim. Her dönem yaptığı açıklamalarla manşetleri süsleyen İsveçli, ilginç hobileriyle de adından çok fazla söz ettiriyor. Kış sporlarıyla ilgili olan Ibra, izinli bir şekilde balık tutuyor ve avcılık yapıyor.

Ronaldo ada satın almıştı! Ibrahimovic de orman aldı

39 yaşındaki futbolcu ülkesi 'te avcılık, balık tutma ve kar motosikletine binmek için kullanacağı bir orman satın aldı

Ronaldo ada satın almıştı! Ibrahimovic de orman aldı

Aktarılan bilgiye göre, 'in Norveç sınırına yakın olan bölgesinde 1000 hektarlık orman satın alan Ibrahimovic, bu araziyi hobilerini gerçekleştirmek için kullanacak.

Pazar araştırmaları online ortama kaydı
Pazar araştırmaları online ortama kaydı
Ronaldo ada satın almıştı! Ibrahimovic de orman aldı

Ibrahimovic'in 1000 hektarlık orman için 3 milyon euro ödediği ifade ediliyor.

Ronaldo ada satın almıştı! Ibrahimovic de orman aldı

Bilindiği gibi yıldız futbolcu da koronavirüs sürecinde ülkesi Portekiz'de Ilha De Fuzeta adında bir ada satın almış ve burada karantinaya girmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Seren Serengil'e ne oldu? Doktorundan yeni açıklama geldi...
Son dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman, hangi gün başlıyor? İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi
SON DAKİKA | Emekli 2021 Ocak zammı ile ilgili flaş gelişme! İşte en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı...
Bakan Ziya Selçuk'tan SON DAKİKA açıklaması: MEB tablet dağıtımı ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?
Bakan Selçuk, Asgari Ücret 2021 ve AGİ zammını açıkladı! AGİ ve Asgari Ücret ne kadar oldu?
BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler bugün raflarda yerini alıyor!
Son Dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 29 Aralık
Son dakika haberler: Yakalanan FETÖ abisinden kadın iç çamaşırıyla selfie!
Son dakika: Yerli otomobilde kritik detay! Fiyatı ile ilgili flaş açıklama
Son dakika haberler... Seren Serengil'in doktoru acı gerçeği açıkladı: Biz uygun bulmamıştık
Pazar araştırmaları online ortama kaydı
Pazar araştırmaları online ortama kaydı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ronaldo ada satın almıştı! Ibrahimovic de orman aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA