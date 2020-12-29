Ronaldo ada satın almıştı! Ibrahimovic de orman aldı

Dünya futbolunun ikonik isimlerinden biri olan Ibrahimovic, yeşil sahalardaki başarısı kadar özel hayatıyla da gündeme gelen bir isim. Her dönem yaptığı açıklamalarla manşetleri süsleyen İsveçli, ilginç hobileriyle de adından çok fazla söz ettiriyor. Kış sporlarıyla ilgili olan Ibra, izinli bir şekilde balık tutuyor ve avcılık yapıyor.
39 yaşındaki futbolcu ülkesi İsveç'te avcılık, balık tutma ve kar motosikletine binmek için kullanacağı bir orman satın aldı
Aktarılan bilgiye göre, İsveç'in Norveç sınırına yakın olan bölgesinde 1000 hektarlık orman satın alan Ibrahimovic, bu araziyi hobilerini gerçekleştirmek için kullanacak.
Ibrahimovic'in 1000 hektarlık orman için 3 milyon euro ödediği ifade ediliyor.
Bilindiği gibi yıldız futbolcu Ronaldo da koronavirüs sürecinde ülkesi Portekiz'de Ilha De Fuzeta adında bir ada satın almış ve burada karantinaya girmişti.