Ronaldo ada satın almıştı! Ibrahimovic de orman aldı

Dünya futbolunun ikonik isimlerinden biri olan Ibrahimovic, yeşil sahalardaki başarısı kadar özel hayatıyla da gündeme gelen bir isim. Her dönem yaptığı açıklamalarla manşetleri süsleyen İsveçli, ilginç hobileriyle de adından çok fazla söz ettiriyor. Kış sporlarıyla ilgili olan Ibra, izinli bir şekilde balık tutuyor ve avcılık yapıyor.