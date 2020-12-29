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Son dakika: 'a 'den kötü haber!

, ’in 16. haftasında Fraport ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızlılar Cezayirli yıldız 'den gelen haberle sarsıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 19:10 Son Güncelleme: 29.12.2020 19:55 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber!

Galatasaray, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızlıların Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın 34. dakikasında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin son durumu belli oldu. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra genel kuvvet çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışmalar üzerinde duruldu. Ana bölümde ise oyunsal formda pas oyunları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı kulüpten sakatlığı veya hastalığı bulunan futbolcuların son durumlarıyla ilgili yapılan bilgilendirme şu şekilde: "Yapılan MR tetkikleri sonucu sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlandı. Peter Etebo'nun tedavisine devam edildi. Ryan Babel, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı. Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir izolasyon ve tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. Karantina süresi dolan ve yapılan üçüncü ile dördüncü testleri de negatif çıkan Mbaye Diagne antrenmanda takımla birlikte çalıştı."

Sarı kırmızılı ekip, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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Son dakika: Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber!
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