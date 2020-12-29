Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Alex de Souza futbola geri dönüyor! Fransa'da göreve başlayabilir...

Son dakika haberi: de futbola geri dönüyor! 'da göreve başlayabilir...

Son dakika haberleri... Sarı lacivertli takımda forma giydiği 8 sene boyunca gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan de , futbola geri dönme planları üzerinde duruyor. olarak takım çalıştırmak isteyen Alex, gerekli temasları da hızlandırdı. 'da görev yapan vatandaşı ile görüşen Sambacı, her an iş başı yapabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 09:43 Son Güncelleme: 29.12.2020 10:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Alex de Souza futbola geri dönüyor! Fransa'da göreve başlayabilir...

'de oynadığı dönemde kendisine en yakın isimlerden biri olan Nobre'nin geçtiğimiz günlerde "Aklında var" açıklamasının ardından de , futbola geri dönüyor. Antrenörlük kursunu bitiren Brezilyalı eski futbolcu, Juninho ile görüştü 'nın önde gelen ekiplerinden 'da kulübedeki yerini alabilir. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'de 344 maçta 171 gol 147 asistlik katkı sunmuştu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Alex de Souza futbola geri dönüyor! Fransa'da göreve başlayabilir...

2004-2012 yılları arasında forması giyen ve sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla kulübün efsane isimleri arasına giren de , yeşil sahalara dönüyor.

Son dakika haberi: Alex de Souza futbola geri dönüyor! Fransa'da göreve başlayabilir...

2015 yılının başında aktif yaşantısına nokta koyan Brezilyalı eski yıldız, futbolu bırakmasının ardından Brasil'de yorumculuk yapmaya başlamıştı.

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Son dakika haberi: Alex de Souza futbola geri dönüyor! Fransa'da göreve başlayabilir...

YORUMCULUĞU BIRAKTI
, sosyal medya hesabından 5.5 yıldır yorumculuk yaptığı Brasil'den ayrıldığını açıkladı.

Son dakika haberi: Alex de Souza futbola geri dönüyor! Fransa'da göreve başlayabilir...

"KAFASINDA FENERBAHÇE VAR"
de 'nın 'den takım arkadaşı olan ve son olarak ülkemizde 'ni çalıştıran , Alex'in ile ilgili planları olduğunu belirterek, kafasında sarı-lacivertli kulübün olduğunu ve kısa zamanda Türkiye'ye gelebileceğini söylemişti.

Son dakika haberi: Alex de Souza futbola geri dönüyor! Fransa'da göreve başlayabilir...

FRANSIZ BASININDA BOMBA İDDİA
Öte yandan Fransız basını 43 yaşındaki de 'nın, 1. Ligi (Ligue 1) ekiplerinden 'da 'nın yardımcılığını yapacağı öğrenildi.

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Son dakika haberi: Alex de Souza futbola geri dönüyor! Fransa'da göreve başlayabilir...

Milliyet'in haberine göre sportif direktör Juninho ile el sıkışan de 'nın önümüzdeki ay takımdaki görevine başlayacağı aktarıldı.

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