Son dakika haberi: Alex de Souza futbola geri dönüyor! Fransa'da göreve başlayabilir...

Türkiye'de futbol oynadığı dönemde kendisine en yakın isimlerden biri olan Nobre'nin geçtiğimiz günlerde "Aklında Fenerbahçe var" açıklamasının ardından Alex de Souza, futbola geri dönüyor. Antrenörlük kursunu bitiren Brezilyalı eski futbolcu, Juninho ile görüştü Fransa'nın önde gelen ekiplerinden Lyon'da kulübedeki yerini alabilir. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'de 344 maçta 171 gol 147 asistlik katkı sunmuştu. İşte detaylar...
2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla kulübün efsane isimleri arasına giren Alex de Souza, yeşil sahalara dönüyor.
"KAFASINDA FENERBAHÇE VAR"
Alex de Souza'nın Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan ve son olarak ülkemizde Gençlerbirliği'ni çalıştıran teknik direktör Mert Nobre, Alex'in Türkiye ile ilgili planları olduğunu belirterek, kafasında sarı-lacivertli kulübün olduğunu ve kısa zamanda Türkiye'ye gelebileceğini söylemişti.
FRANSIZ BASININDA BOMBA İDDİA
Öte yandan Fransız basını 43 yaşındaki Alex de Souza'nın, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lyon'da teknik direktör Rudi Garcia'nın yardımcılığını yapacağı öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre sportif direktör Juninho ile el sıkışan Alex de Souza'nın önümüzdeki ay takımdaki görevine başlayacağı aktarıldı.