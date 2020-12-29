Son dakika haberi: Fatih Terim eski öğrencisi Hagi'nin prensini istiyor! Galatasaray devreye girdi...

Süper Lig'de Trabzonspor'u yenen Galatasaray'da keyifler yerinde. Son 9 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Cimbom, gözünü ocak ayında yapılacak transferlere çevirdi. Sarı-kırmızılı ekibin listesinde direkt ilk 11'de oynayacak yıldızların yanı sıra geleceğe yatırım olarak görülen oyuncular da yer alıyor. Bu isimlerden biri de Hagi'nin gözdesi olan 17 yaşındaki Roberto Malaele.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre Cimbom'un kalabalık listesinde ise Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'nin Romanya futboluna kazandırdığı 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Malaele bulunuyor. Bu transferle bizzat Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar ilgileniyor.
Uzun süredir devam eden görüşmelerin haftaya netleşmesi bekleniyor. İdari Menajer Şükrü Hanedar, FC Viitorul kulübü yetkilileri ile son bir kez daha görüşüp bu transferi bitirmeyi planlıyor. FC Viitorul, 2023 yılında sözleşmesi bitecek oyuncusu için 500 bin euro civarında bir bonservis bedeli istiyor. İdari Menajer Hanedar ise bu rakamı biraz daha aşağı düşürmeyi planlıyor.
Galatasaray'ın efsane 10 numarası Hagi'nin yakından ilgilendiği 17 yaşındaki 10 numara ile bazı İtalyan takımları da ilgileniyor. Malaele, ön liberonun yanı sıra 10 numara mevkiinde de görev alabiliyor. Genç yetenek, 2019 yılının temmuz ayında FC Viitorul takımına dahil oldu. Malaele, FC Viitorul, U19 takımında görev alıyor. Bu sezon 3 maçta oynadı. Rumen futbolcunun 50 bin euroluk piyasa değeri bulunuyor.
Öte yandan Galatasaray'ın listesinde birçok isim bulunuyor. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Galatasaray, bu sezon ilk transferini Kasımpaşa'dan yaptı. Kasımpaşa'nın kaptanı Aytaç Kara, devre arasında sarı kırmızılı formayı giyecek.
Fatih Terim, orta sahada Taylan Antalyalı'nın alternatifsiz olması nedeniyle o bölgeye bir transfer istiyordu. Başakşehir maçında kırmızı kart gören Aytaç Kara'nın devre arasına kadar forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray'ın listesindeki bir diğer yıldız ise Diego Costa. Cimbom, Diagne ve Falcao'yu gönderip dünyaca ünlü golcüyü kadrosuna katmak istiyor.