Son dakika haberi: Fatih Terim eski öğrencisi Hagi'nin prensini istiyor! Galatasaray devreye girdi...

Uzun süredir devam eden görüşmelerin haftaya netleşmesi bekleniyor. İdari Menajer Şükrü Hanedar, FC Viitorul kulübü yetkilileri ile son bir kez daha görüşüp bu transferi bitirmeyi planlıyor. FC Viitorul, 2023 yılında sözleşmesi bitecek oyuncusu için 500 bin euro civarında bir bonservis bedeli istiyor. İdari Menajer Hanedar ise bu rakamı biraz daha aşağı düşürmeyi planlıyor.