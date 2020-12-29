Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Sheffield Wednesday'de Tony Pulis dönemi 45 gün sürdü

Son dakika haberi: 'de dönemi 45 gün sürdü

Son dakika haberleri... Championship ekiplerinden 'de görev yapan 'in görev süresi 45 gün sürdü. Kasım ayında göreve getirilen tecrübeli hoca 10 maçta 1 galibiyet alması sonrasında görevden alındı. Sheffield Wednesday, -6 puanla başladığı ligde 13 puanla küme düşme hattında, 23. sırada bulunuyor.

AA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:17 ABONE OL
Son dakika haberi: Sheffield Wednesday'de Tony Pulis dönemi 45 gün sürdü

İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'de, teknik direktör Tony Pulis'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle 62 yaşındaki Galli teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Göreve geçen ay Garry Monk'un yerine getirilen Pulis, takımı çalıştırdığı 45 gün içinde çıktığı 10 maçta tek galibiyet sevinci yaşadı.

Daha önce Stoke City, Crystal Palace, West Bromwich Albion, Middlesbrough gibi takımları çalıştıran Pulis, 2013-2014 sezonunda İngiltere Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçilmişti.

Sheffield Wednesday, ligde 13 puanla küme düşme hattında, 23. sırada bulunuyor. İngiltere temsilcisi, finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle sezona -12 puanla başlamış ve kulüpten yapılan itirazın ardından indirime gidilerek ceza -6 puana düşürülmüştü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Seren Serengil'e ne oldu? Doktorundan yeni açıklama geldi...
Son dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman, hangi gün başlıyor? İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi
Son dakika: Bakan Selçuk, Asgari Ücret 2021 ve AGİ zammını açıkladı! AGİ ve Asgari Ücret ne kadar oldu?
Emekli 2021 Ocak maaş zammı ile ilgili son dakika haberi: İşte en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı...
Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları hareketliliği! 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Bakan Ziya Selçuk'tan SON DAKİKA açıklaması: MEB tablet dağıtımı ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?
Bu haftanın BİM aktüel ürünleri bugün raflarda yerini alıyor! BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Son dakika haberler... Seren Serengil'in doktorundan flaş açıklama: Biz uygun bulmamıştık
Son dakika: Yerli otomobilde kritik detay! Fiyatı ile ilgili flaş açıklama
3.faz E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı: 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır?
Pazar araştırmaları online ortama kaydı
Pazar araştırmaları online ortama kaydı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Sheffield Wednesday'de Tony Pulis dönemi 45 gün sürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA