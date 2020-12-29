Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Trabzonspor'da 5 yolcu! Süper Lig'den talipler var

Son dakika haberi: 'da 5 yolcu! 'den talipler var

Son dakika haberi: 'e kötü bir başlangıç yapan ve Eddie Newton ile yolları ayıran Trabzonspor, ile birlikte toparlanma belirtileri gösterdi. "Trabzonspor'da rekabet ortamı olmalı" diyen Avcı'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo mavili takımda gidecekler de belli olmaya başladı.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 14:48 Son Güncelleme: 29.12.2020 14:49 ABONE OL
Son dakika haberi: Trabzonspor'da 5 yolcu! Süper Lig'den talipler var

Ara döneminde takıma 'nın isteği doğrultusunda gerekli takviyeleri yapmak isteyen 'da bir yandan da gidecek oyuncular belirleniyor. Ziraat Türkiye Kupas'nda oynanan maçı sonrası bırakılan , Diabate ve Plaza gibi isimler kadroda düşünülmezken, performansı yeterli bulunmayan isimlere de 'den talipler var. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Trabzonspor'da 5 yolcu! Süper Lig'den talipler var

Fırtına'da devre arasından itibaren kadroda ciddi değişiklikler olacak. bırakılan isimlerden Fousseini Diabate, ve ile yollar ayrılacak.

Son dakika haberi: Trabzonspor'da 5 yolcu! Süper Lig'den talipler var

Ayrıca sürpriz şekilde bazı yerli isimlerin de gidebileceği konuşuluyor. Bu oyuncular Abdulkadir Parmak ve .

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Son dakika haberi: Trabzonspor'da 5 yolcu! Süper Lig'den talipler var

Geçen sezon çok eleştirilen Hüseyin bu yıl istediği süreleri alamıyor. Genç oyuncuya 'den teklifler olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Trabzonspor'da 5 yolcu! Süper Lig'den talipler var

Abdulkadir Parmak düzenli şeklide 11'de oynasa da sert eleştirilerden olumsuz etkilendiği kaydedildi. Başarılı orta saha oyuncusu için de ekiplerinden tekliflerin geldiği belirtildi.

Son dakika haberi: Trabzonspor'da 5 yolcu! Süper Lig'den talipler var

PLAZA DÖNECEK

Beklenileni veremeyen 'nın da Valladolid'e geri dönmesi bekleniyor. Büyük umutlarla alındı tam bir hayal kırıklığı oldu.

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Son dakika haberi: Trabzonspor'da 5 yolcu! Süper Lig'den talipler var

BİLAL GENÇLERBİRLİĞİ'NE

'na Anadolu'dan birçok teklif var. G.Birliği, BB Erzurumspor ve Denizlispor ilgileniyor. G.Birliği favori durumda.

Son dakika haberi: Trabzonspor'da 5 yolcu! Süper Lig'den talipler var

DIABATE FRANSA'YA

Performansı beğenilmeyen Diabate, Fransız kulüpleriyle yakın temasta. Devre arasında bu ülkeye olması bekleniyor.

Son dakika haberi: Trabzonspor'da 5 yolcu! Süper Lig'den talipler var

HÜSEYİN YOLCU

de 'den birçok kulüpten teklif alıyor. 24 yaşındaki stoperin düzenli forma giyeceği bir takımı seçmesi bekleniyor.

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Son dakika haberi: Trabzonspor'da 5 yolcu! Süper Lig'den talipler var

PARMAK DERTLİ

Abdulkadir Parmak özellikle sosyal medya eleştirilerinden olumsuz şekilde etkileniyor. İyi bir teklif gelirse ayrılmayı düşünmeye başladı. (Fotomaç)

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