Son dakika haberi: Trabzonspor'da 5 yolcu! Süper Lig'den talipler var

Ara transfer döneminde takıma teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda gerekli takviyeleri yapmak isteyen Trabzonspor'da bir yandan da gidecek oyuncular belirleniyor. Ziraat Türkiye Kupas'nda oynanan Adana Demirspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Diabate ve Plaza gibi isimler kadroda düşünülmezken, performansı yeterli bulunmayan isimlere de Süper Lig'den talipler var. İşte detaylar...
Fırtına'da devre arasından itibaren kadroda ciddi değişiklikler olacak. Kadro dışı bırakılan isimlerden Fousseini Diabate, Bilal Başacıkoğlu ve Stiven Plaza ile yollar ayrılacak.
Ayrıca sürpriz şekilde bazı yerli isimlerin de gidebileceği konuşuluyor. Bu oyuncular Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen.
Geçen sezon çok eleştirilen Hüseyin bu yıl istediği süreleri alamıyor. Genç oyuncuya Süper Lig'den teklifler olduğu öğrenildi.
Abdulkadir Parmak düzenli şeklide 11'de oynasa da sert eleştirilerden olumsuz etkilendiği kaydedildi. Başarılı orta saha oyuncusu için de Süper Lig ekiplerinden tekliflerin geldiği belirtildi.
PLAZA DÖNECEK
Beklenileni veremeyen Stiven Plaza'nın da Valladolid'e geri dönmesi bekleniyor. Büyük umutlarla alındı tam bir hayal kırıklığı oldu.
BİLAL GENÇLERBİRLİĞİ'NE
Bilal Başacıkoğlu'na Anadolu'dan birçok teklif var. G.Birliği, BB Erzurumspor ve Denizlispor ilgileniyor. G.Birliği favori durumda.
DIABATE FRANSA'YA
Performansı beğenilmeyen Diabate, Fransız kulüpleriyle yakın temasta. Devre arasında bu ülkeye transfer olması bekleniyor.
HÜSEYİN YOLCU
Hüseyin Türkmen de Süper Lig'den birçok kulüpten teklif alıyor. 24 yaşındaki stoperin düzenli forma giyeceği bir takımı seçmesi bekleniyor.
PARMAK DERTLİ
Abdulkadir Parmak özellikle sosyal medya eleştirilerinden olumsuz şekilde etkileniyor. İyi bir teklif gelirse ayrılmayı düşünmeye başladı. (Fotomaç)