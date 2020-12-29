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Son dakika haberi: 'dan taarruzu! 3 isimle görüşüldü

Son dakika haberleri... 'e istikrarsız bir başlangıç yapan ve değişiklğine giden Trabzonspor'da, 'nın göreve gelmesiyle işler biraz daha yoluna girdi. İkinci devre için orta saha transferine yoğunlaşan bordo mavili takım yerli isimler üzerinden duruyor ve ilk görüşmeleri de gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 09:12 Son Güncelleme: 29.12.2020 09:36 ABONE OL
Son dakika haberi: Trabzonspor'dan transfer taarruzu! 3 isimle görüşüldü

'in 15. haftası geride kalırken , 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 de mağlubiyete imza attı. Topladığı 20 puanla kendisini dokuzuncu sırada yer bulan Fırtına'da , ara dönemini bekliyor. Takımın başına sezon ortasında gelen Avcı, öncelikle orta saha transferi bekliyor.

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan transfer taarruzu! 3 isimle görüşüldü

devre arasında kadrosuna katmayı planladığı isimlerle görüşmelere başladı. Bordo-mavililer ilk transferleri defansif orta saha ve ofansif orta sahaya yapacak.

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan transfer taarruzu! 3 isimle görüşüldü

Listedeki isimler Okay Yokuşlu, ve ile temas kuruldu. İşte detaylar:

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Son dakika haberi: Trabzonspor'dan transfer taarruzu! 3 isimle görüşüldü

OKAY YOKUŞLU: 'da Celta Vigo forması giyen milli futbolcu şimdilik 'ye dönmeye sıcak bakmadığını bildirdi. Ancak hem kulübü hem de kendisi ile temaslar sürüyor.

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan transfer taarruzu! 3 isimle görüşüldü

BERAT ÖZDEMİR: 22 yaşındaki 6 numara için tam 5 milyon Euro bonservis istedi. Berat, gelmeye sıcak bakarken, ise bu rakamın düşürülmesi için bastırıyor. Bordo-mavililer ayrıca takas formülü üzerinde de çalışıyor

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan transfer taarruzu! 3 isimle görüşüldü

AYTAÇ KARA: forması giyen oyuncu ile görüşülse de ile anlaştığı için listeden çıkarıldı. Bu isimlerin dışında scout ekibinin önerdiği futbolcular için de temaslar gerçekleştirilecek.

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Son dakika haberi: Trabzonspor'dan transfer taarruzu! 3 isimle görüşüldü
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