Son dakika haberi: Trabzonspor'dan transfer taarruzu! 3 isimle görüşüldü

Süper Lig'in 15. haftası geride kalırken Trabzonspor, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 de mağlubiyete imza attı. Topladığı 20 puanla kendisini dokuzuncu sırada yer bulan Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, ara transfer dönemini bekliyor. Takımın başına sezon ortasında gelen Avcı, öncelikle orta saha transferi bekliyor.
Trabzonspor devre arasında kadrosuna katmayı planladığı isimlerle görüşmelere başladı. Bordo-mavililer ilk transferleri defansif orta saha ve ofansif orta sahaya yapacak.
BERAT ÖZDEMİR: Gençlerbirliği 22 yaşındaki 6 numara için tam 5 milyon Euro bonservis istedi. Berat, gelmeye sıcak bakarken, Trabzonspor ise bu rakamın düşürülmesi için bastırıyor. Bordo-mavililer ayrıca takas formülü üzerinde de çalışıyor
AYTAÇ KARA: Kasımpaşa forması giyen oyuncu ile görüşülse de Galatasaray ile anlaştığı için listeden çıkarıldı. Bu isimlerin dışında scout ekibinin önerdiği futbolcular için de temaslar gerçekleştirilecek.