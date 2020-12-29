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Son dakika: 'dan 'a 5 maç ceza!

Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu , maçında gören Buruk'a 5 maç men cezası verdi.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 18:40 Son Güncelleme: 29.12.2020 18:55 ABONE OL
Son dakika: PFDK'dan Okan Buruk'a 5 maç ceza!

SON DAKİKA HABERİ | Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'e bir kötü haber de PFDK'dan geldi.

Müsabakada Başakşehir'in 2 futbolcusu ve teknik direktörü Okan Buruk kırmızı kart görmüştü. Bu oyunculardan Rafael'in kırmızı kartı TFF tarafından ceza hükmüne gerek duyulmamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi. İrfan Can Kahveci ise 1 maç ceza aldı. Maç cezası almayan Rafael'e ise ihtar cezası geldi.

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Son dakika: PFDK'dan Okan Buruk'a 5 maç ceza!
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