Fenerbahçe 2020'yi de kupasız kapattı! İşte sarı-lacivertlilerin 1 yılı

İKİ TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI



Fenerbahçe Futbol Takımı 2020 yılında 2 teknik direktörle çalıştı, sarı-lacivertliler bu süreçte ayrıca bir antrenör ve bir teknik sorumlu yönetiminde de maçlara çıktı. Geçen sezona Ersun Yanal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, istenilen sonuçların alınamaması üzerine 1 Mart'ta deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertliler, Kovid-19 salgını nedeniyle liglere ara verilen sürece kadar antrenör Zeki Murat Göle, sezonun kalan bölümünde ise teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde müsabakalara çıktı. Fenerbahçe, 5 Ağustos'ta ise futbol takımının yeni teknik direktörünün Erol Bulut olduğunu açıkladı.