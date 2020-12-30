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2020'yi de kupasız kapattı! İşte sarı-lacivertlilerin 1 yılı

için 2020 yılı geride kaldı. Sarı-lacivertli camia bu yıl da futbolda özlediği şampiyonluğa kavuşamadı. Ligde son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, kupayı ise 2012-2013 sezonunda müzesine götürmüştü. 6 yılı aşkın zamandır kupa hasreti çeken sarı-lacivertliler, 2020 yılında 2 teknik adamla çalıştı ve birçok transfere imza attı. İşte Fenerbahçe'nin 2020 yılı...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 20:41 Son Güncelleme: 30.12.2020 20:59 ABONE OL
Fenerbahçe 2020'yi de kupasız kapattı! İşte sarı-lacivertlilerin 1 yılı

Son şampiyonluğunu 25 Ağustos 2014'te 'yı kazanarak elde eden , kulübün müzesine 6 yılı aşkın süredir kupa getiremiyor.

yönetimindeki sarı-lacivertliler, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 berabere tamamlanan müsabakada ezeli rakibi 'a penaltı atışları sonucunda 3-2 üstünlük kurarak TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. 'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, 'nı ise en son 2012-2013'te müzesine götürmüştü. Sarı-lacivertliler, 2020 yılını da kupasız tamamladı.

Fenerbahçe 2020'yi de kupasız kapattı! İşte sarı-lacivertlilerin 1 yılı

39 MAÇTA 19 GALİBİYET

Takımı, 2020 yılında çıktığı 39 resmi maçta 19 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, bu yıl 'de 31, 'nda ise 8 karşılaşma oynadı.

Bu müsabakaların 19'unu kazanan Fenerbahçe, 7'sinde berabere kaldı, 13'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe, 2020'de yaptığı maçlarda yüzde 48,7 galibiyet oranı yakaladı. Rakip fileleri 64 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 50 gole engel olamadı.

Fenerbahçe 2020'yi de kupasız kapattı! İşte sarı-lacivertlilerin 1 yılı

19 FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ

, 2020 yılında 19 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Geçen sezon ara döneminde harcama limitleri nedeniyle sadece bir oyuncuyu renklerine bağlayabilen sarı-lacivertliler, 2020-2021'de ise uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini dindirmek amacıyla kadrosunu büyük oranda değiştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulüplerin gelirlerinin azalması ve belirlediği harcama limitlerine rağmen transfer yapmakta geri durmayan Fenerbahçe, birinci transfer ve tescil döneminde toplam 18 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe 2020'yi de kupasız kapattı! İşte sarı-lacivertlilerin 1 yılı

İKİ TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI

Takımı 2020 yılında 2 teknik direktörle çalıştı, sarı-lacivertliler bu süreçte ayrıca bir antrenör ve bir teknik sorumlu yönetiminde de maçlara çıktı. Geçen sezona yönetiminde başlayan Fenerbahçe, istenilen sonuçların alınamaması üzerine 1 Mart'ta deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertliler, Kovid-19 salgını nedeniyle liglere ara verilen sürece kadar antrenör Zeki Murat Göle, sezonun kalan bölümünde ise teknik sorumlu yönetiminde müsabakalara çıktı. Fenerbahçe, 5 Ağustos'ta ise yeni teknik direktörünün Erol Bulut olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe 2020'yi de kupasız kapattı! İşte sarı-lacivertlilerin 1 yılı

COMOLLİ GİTTİ, EMRE BELÖZOĞLU GELDİ

'de 2020 yılında sportif direktörlük görevinde de koltuk değişimi yaşandı. 'un başkanlığa seçilmesinin ardından 2018 Haziran'da sportif direktörlüğe getirilen Damien Comolli, 3 yıllık sözleşmesi bulunmasına karşın 16 Ocak'ta istifa etti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Koç, 28 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında geçen sezon Fenerbahçe formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu'nun yeni sportif direktör olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe 2020'yi de kupasız kapattı! İşte sarı-lacivertlilerin 1 yılı

SAHASINDAKİ YENİLMEZLİK SERİLERİ SON BULDU

Takımı, 2020 yılında olumsuz istatistikleriyle dikkati çekti. Sarı-lacivertli takım, geçen sezon 23 Şubat'ta konuk ettiği 'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin 22 Aralık 1999'dan bu yana ezeli rakibine karşı sahasında sürdürdüğü yenilmezlik serisi son buldu.

Fenerbahçe 2020'yi de kupasız kapattı! İşte sarı-lacivertlilerin 1 yılı

yarı final rövanşında 'yi 3-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor, sarı-lacivertlileri yaklaşık 23 yıl sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe 2020'yi de kupasız kapattı! İşte sarı-lacivertlilerin 1 yılı

Bu sezon 'in 10. haftasında ağırladığı 'a 4-3 mağlup olan , böylece siyah-beyazlı takıma önünde 17 Nisan 2005'ten sonra sahasında ilk yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe 2020'yi de kupasız kapattı! İşte sarı-lacivertlilerin 1 yılı

, ayrıca iç sahadaki üst üste mağlubiyetlerin ardından bir ilki daha yaşadı. Ülker Stadı'nda sırasıyla İttifak Holding Konyaspor'a, 'a ve Yeni Malatyaspor'a yenilen sarı-lacivertliler, böylece lig tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3 müsabakadan mağlup ayrıldı.

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Fenerbahçe 2020'yi de kupasız kapattı! İşte sarı-lacivertlilerin 1 yılı
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