Omar Elabdellaoui kimdir, kaç yaşında, nereli? Yılbaşı eğlencesinde yaralanan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui sağlık durumu nasıl?

Galatasaray'da forma giyen defans oyuncusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması yaptığı esnada elinde havai fişek patlaması sonucu ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bu gelişme sonrasında sarı-kırmızılı oyuncuya ilişkin Omar Elabdellaoui kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? sorularına cevap aranıyor.
İşte Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgili son sağlık durumu ve biyografik bilgiler şöyle;
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin evinde yılbaşı kutlaması yaptığı sırada havai fişek patlaması nedeniyle yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Elabdellaoui'yi ziyaret etmek üzere hastaneye geldi.
Edinilen bilgiye göre, sarı kırmızılı ekibin 29 yaşındaki sağ beki Omar Elabdellaoui'nin evinde yılbaşı kutlaması yapıldığı sırada havai fişek patladı. Bu patlama sonrasında elinden ve yüzünden yaralanan Elabdellaoui, hastaneye kaldırıldı. Gelen ilk bilgilere göre, futbolcunun görme kaybı ihtimalinin olduğu ifade edildi. Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, haberi aldıktan sonra Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etmek üzere hastaneye geldi.
GALATASARAYLI FUTBOLCU ELABDELLAOUİ'NİN SAĞLIK DURUMU
Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Liv Hospital'de ilk müdahalesi yapılan Norveçli futbolculunun durumunun uzman doktorlar tarafından takip edildiği belirtildi.
Omar Elabdellaoui'nin ameliyata alındığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılırken, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler ile takım kaptanı Arda Turan'nın hastanede Norveçli futbolcunun yanında olduğu kaydedildi.
Omar Elabdellaoui, (d. 5 Aralık 1991; Surnadal, Norveç) sağ bek mevkisinde oynayan Fas asıllı Norveçli profesyonel futbolcu. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir.
Kulüp kariyeri
Kariyerine, 16 yaşındayken Norveç 3. Lig'inde mücadele eden Skeid'de başladı, ancak bu kulübün hiçbir zaman formasını giymedi. 2008-09 sezonunda City'li scoutların radarına giren futbolcu 2008 yılında Manchester City ile sözleşme imzalayarak İngiliz ekibinin 18 yaş altı takımında forma giymeye başladı. Bu tarihten itibaren çeşitli maçlarda forma giydikten sonra sırasıyla, 2011 yılında Strømsgodset'e, 2012 yılında Feyenoord'a, 2013 yılında ise 2. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Braunschweig'e kiralandı. Manchester City'nin hiçbir döneminde A takımında forma giyemeyen oyuncu Almanya'da geçirdiği yarım sezonun ardından Mayıs 2013'te Eintracht Braunschweig'le resmi sözleşme imzaladı.
Haziran 2014'te Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Olimpiakos'la sözleşme imzalayan sağ bek, burada geçirdiği 3 yılın ardından 2017 yılında Premier League ekiplerinden Hull City'ye kiralandı. Kulübünün ligi 18. sırada bitirip küme düşmesiyle Olimpiakos'a geri döndü. 2020-21 sezonu yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.