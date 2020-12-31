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Rota Pelkas’ın takım arkadaşı

, ’tan ikinci transferi yapmak için harekete geçti. 2000 doğumlu stoper için Yunan kulübüyle bonservis görüşmeleri sürüyor. Genç yıldız, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Giannis, formasını terlettiği Milli Takımı'nın gelecekteki lideri olarak görülüyor

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Rota Pelkas’ın takım arkadaşı
Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için hayli hareketli bir döneme giriyor. Sarı-lacivertliler özellikle kanat oyuncusu ve stoper konusunda çalışmalarını sürdürdüyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'un defans için takip ettiği isimlerden birinin PAOK forması giyen ve Pelkas'ın eski takım arkadaşı olan Giannis Michailidis olduğu öğrenildi. 2000 doğumlu stoper için PAOK kulübüyle bonservis konusunda görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

TRANSFER İÇİN EROL BULUT'UN ONAYINDAN GEÇTİ
PAOK'un Fenerbahçe'nin istediği bir seviyede bonservis talep etmesi durumunda transferin gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek olduğu gelen bilgiler arasında. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon PAOK'ta düzenli olarak forma giyiyor. Genç yaşına rağmen sol ayaklı olması ve hayli soğukkanlı yapısıyla dikkat çeken Michailidis'in, Yunanistan Milli Takımı'nın gelecekteki savunma kurgusuna liderlik etmesi bekleniyor. Bulut'un onayından geçen Michailidis konusunda önümüzdeki hafta hayli sıcak gelişmelere gebe...

PAOK A takımında 23, U19 takımında da 70 maçta görev yapan 20 yaşındaki futbolcu Yunanistan U17, U18, 19, U21 ve A Milli Takım formalarını da 18 kez sırtına geçirdi. 1.88 metre boyunda olan sol ayaklı stoperin Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunurken, stoperin yanında zaman zaman sol bekte de görev yaptı.

OZAN İÇİN KRİTİK GÜN
Fenerbahçe'de dün yeniden Koronavirüs testine giren Ozan Tufan'ın sonucu bugün açıklanacak. Başarılı oyuncu, testi negatif çıkarsa takımla antrenmanlara katılabilecek. Ozan'ın pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçında kadroda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Fiziksel durumuna göre teknik heyet bu konuda karar verecek.

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Rota Pelkas’ın takım arkadaşı
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