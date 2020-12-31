Rota Pelkas’ın takım arkadaşı

Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için hayli hareketli bir döneme giriyor. Sarı-lacivertliler özellikle kanat oyuncusu ve stoper konusunda çalışmalarını sürdürdüyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'un defans için takip ettiği isimlerden birinin PAOK forması giyen ve Pelkas'ın eski takım arkadaşı olan Giannis Michailidis olduğu öğrenildi.PAOK'un Fenerbahçe'nin istediği bir seviyede bonservis talep etmesi durumunda transferin gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.Genç yaşına rağmen sol ayaklı olması ve hayli soğukkanlı yapısıyla dikkat çeken Michailidis'in, Yunanistan Milli Takımı'nın gelecekteki savunma kurgusuna liderlik etmesi bekleniyor.PAOK A takımında 23, U19 takımında da 70 maçta görev yapan 20 yaşındaki futbolcu Yunanistan U17, U18, 19, U21 ve A Milli Takım formalarını da 18 kez sırtına geçirdi. 1.88 metre boyunda olan sol ayaklı stoperin Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunurken, stoperin yanında zaman zaman sol bekte de görev yaptı.Fenerbahçe'de dün yeniden Koronavirüs testine giren Ozan Tufan'ın sonucu bugün açıklanacak. Başarılı oyuncu, testi negatif çıkarsa takımla antrenmanlara katılabilecek. Ozan'ın pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçında kadroda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Fiziksel durumuna göre teknik heyet bu konuda karar verecek.