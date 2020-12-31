Son dakika haberi: Galatasaray'dan gençlik aşısı! Hagi önerdi...

Galatasaray'ın bir diğer yıldız adayı ise Güney Amerika'dan. Onyekuru'nun yerini dolduramayan Galatasaray, Feghouli'nin de bu sezondan sonra 1 senesinin kalacak olması sebebiyle takviye çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom, 21 yaşındaki Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak için çabalıyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de 2020 yılını zirvede tamamlayan Galatasaray, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sezon başında bazı bölgelere oyuncu almayı başaramayan Cimbom, ara transfer döneminde forma rekabetinin yüksek olduğu bir kadro kuracak.
Sarı-kırmızılı takım, son olarak Romanya'nın Viitorul takımında forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Malaele'yi gündemine aldı.
Bazı yaşlı oyuncularıyla devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, genç oyuncular ile kadrosunu güçlendirecek.
HANEDAR GÖRÜŞME YAPACAK
Bu sebeple teknik heyetin, Hagi'nin de 'kaçırmayın' dediği Malaele'yi çok istediği ve yılbaşından sonra transfer görüşmelerinin başlayacağı öğrenildi..
Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın gelecek hafta görüşme yapmak için Romanya'ya gideceği öğrenildi.
Rumen ekibiyle masaya oturacak olan Hanedar transfer dönemi başlamadan ilk transferi gerçekleştirmeye çalışacak. Galatasaray'ın genç oyuncu için Viitorul'a 500 bin Euro önereceği belirtiliyor.
İKİ AŞAMALI TAKIMA KATILACAK
Academia Hagi'de yetişen 17 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonundan bu yana Viitorul forması giyiyor.
Malaele'nin transferi gerçekleşmesi halinde genç oyuncu bir süre sarı-kırmızılı takım altyapısında forma giydikten sonra A Takım'a çıkartılacak.
KOLAYLIK YAPACAK
Galatasaray'ın eski yıldızları Gheorghe Hagi'nin sahibi olduğu, Gherghe Popescu'nun başkanlığını yaptığı Rumen ekibinin, Malaele transferinde sarı-kırmızılı takıma kolaylık sağlayacağı öğrenildi.
Galatasaray, Ignacio Laquintana'yı kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, Aytaç Kara'nın ardından Uruguay 1. Lig'de Defensor Sporting oyuncusu Ignacio Laquintana ile de görüşmelere başladı.
Ocak ayında özellikle orta saha ve kanat transferi üzerine yoğunlaşan Galatasaray'da hamleler bir bir geliyor. Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile söz kesen Cimbom aradığı kanat oyuncusunu da Uruguay'da buldu.
Sportcell Youtube kanalından Safa Kaan Öztürk'e konuşan Marcelo Saracchi'nin menajeri Marcelo Tejera, Galatasaray'ın Uruguay 1. Lig'i Defensor Sporting takımında forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ignacio Laquintana ile görüştüğünü söyledi.
1999 doğumlu futbolcu orta sahanın sağında görev yapıyor. Piyasa değeri (Bonservis bedeli) 200 bin Euro olan genç ismin bonsevisi Defensor Sporting Club'de. 2019'da 31 maçta 4 gol kaydeden oyuncu, bu sezon da 14 maçta bir gol attı. (FOTOMAÇ)