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Son dakika haberi: 'dan gençlik aşısı! Hagi önerdi...

Son dakika haberleri... kırmızılı takım ara transfer döneminde kendisini şampiyonluğa götürecek isimleri kadrosuna katmaya çalışırken bir yandan da geleceğe yatırım yapmak istiyor. Bunun için genç isimlerden oluşan bir liste hazırlayan , kadrosuna katmak istediği genç yıldız adaylarını belirledi. Sarı kırmızılı takımın efsanelerinden Hagi de Aslan'ın hedefindeki isim için geçer not verdi.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 07:38 Son Güncelleme: 31.12.2020 08:27 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray'dan gençlik aşısı! Hagi önerdi...

'ın bir diğer yıldız adayı ise 'dan. Onyekuru'nun yerini dolduramayan , Feghouli'nin de bu sezondan sonra 1 senesinin kalacak olması sebebiyle takviye çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom, 21 yaşındaki Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak için çabalıyor. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray'dan gençlik aşısı! Hagi önerdi...

'de 2020 yılını zirvede tamamlayan , devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan gençlik aşısı! Hagi önerdi...

Sezon başında bazı bölgelere oyuncu almayı başaramayan Cimbom, ara döneminde forma rekabetinin yüksek olduğu bir kadro kuracak.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan gençlik aşısı! Hagi önerdi...

-kırmızılı takım, son olarak Romanya'nın Viitorul takımında forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Malaele'yi gündemine aldı.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan gençlik aşısı! Hagi önerdi...

Bazı yaşlı oyuncularıyla devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, genç oyuncular ile kadrosunu güçlendirecek.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan gençlik aşısı! Hagi önerdi...

HANEDAR GÖRÜŞME YAPACAK
Bu sebeple teknik heyetin, Hagi'nin de 'kaçırmayın' dediği Malaele'yi çok istediği ve yılbaşından sonra görüşmelerinin başlayacağı öğrenildi..

Son dakika haberi: Galatasaray'dan gençlik aşısı! Hagi önerdi...

İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın gelecek hafta görüşme yapmak için Romanya'ya gideceği öğrenildi.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan gençlik aşısı! Hagi önerdi...

Rumen ekibiyle masaya oturacak olan Hanedar dönemi başlamadan ilk transferi gerçekleştirmeye çalışacak. 'ın genç oyuncu için Viitorul'a 500 bin Euro önereceği belirtiliyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan gençlik aşısı! Hagi önerdi...

İKİ AŞAMALI TAKIMA KATILACAK
Academia Hagi'de yetişen 17 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonundan bu yana Viitorul forması giyiyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan gençlik aşısı! Hagi önerdi...

Malaele'nin transferi gerçekleşmesi halinde genç oyuncu bir süre -kırmızılı takım altyapısında forma giydikten sonra A Takım'a çıkartılacak.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan gençlik aşısı! Hagi önerdi...

KOLAYLIK YAPACAK
'ın eski yıldızları 'nin sahibi olduğu, Gherghe Popescu'nun başkanlığını yaptığı Rumen ekibinin, Malaele transferinde -kırmızılı takıma kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan gençlik aşısı! Hagi önerdi...

, 'yı kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, 'nın ardından Uruguay 1. Lig'de oyuncusu Ignacio Laquintana ile de görüşmelere başladı.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan gençlik aşısı! Hagi önerdi...

Ocak ayında özellikle orta saha ve kanat transferi üzerine yoğunlaşan 'da hamleler bir bir geliyor. 'dan ile söz kesen Cimbom aradığı kanat oyuncusunu da Uruguay'da buldu.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan gençlik aşısı! Hagi önerdi...

Sportcell Youtube kanalından Safa Kaan Öztürk'e konuşan Marcelo Saracchi'nin menajeri Marcelo Tejera, 'ın Uruguay 1. Lig'i takımında forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu ile görüştüğünü söyledi.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan gençlik aşısı! Hagi önerdi...

1999 doğumlu futbolcu orta sahanın sağında görev yapıyor. Piyasa değeri (Bonservis bedeli) 200 bin Euro olan genç ismin bonsevisi Club'de. 2019'da 31 maçta 4 gol kaydeden oyuncu, bu sezon da 14 maçta bir gol attı. (FOTOMAÇ)

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Son dakika haberi: Galatasaray'dan gençlik aşısı! Hagi önerdi...
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