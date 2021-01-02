Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaraylı Emre Kılınç kırmızı kart için özür diledi

Galatasaraylı kırmızı kart için özür diledi

'in 16. haftasında , sahasında ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda maçın 51. dakikasında rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gören karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından özür diledi.

AA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 23:34 Son Güncelleme: 4.1.2021 07:25 ABONE OL
Galatasaraylı Emre Kılınç kırmızı kart için özür diledi

Galatasaray'ın Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta kırmızı kart gören sarı-kırmızılı oyuncu Emre Kılınç, özür diledi.

Emre Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü maçta tamamen istemsiz bir şekilde yaptığım hareketten ve kariyerimde gördüğüm ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük Galatasaray taraftarından özür dilerim." ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılı oyuncu, cezasının bitmesinin ardından takımı için elinden gelen her şeyi terinin son damlasına kadar yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA - MasterChef 2020 şampiyonu kim oldu? MasterChef'i kim kazandı? Büyük finalde Barbaros ve Serhat düellosu sonuçlandı!
Son Dakika Haberler: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü bugün o saatte!
BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi! Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!
SON DAKİKA | Gülsüm Doğan'ın cesedi ormanda bu halde bulundu
Son dakika altın fiyatları 3 Ocak gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA! Emekli Ocak zammı belli oluyor: En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika haberleri: Çin aşısı ile ilgili çok önemli gelişme! Koronavirüs aşısı olan doktor açıkladı!
Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste yayınlandı! Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama motoru burada
Tuğçe Tayfur yine bir skandal ile gündemde!
Son dakika: Bakan Koca'dan flaş 'SMA' hastalığı açıklaması! Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaraylı Emre Kılınç kırmızı kart için özür diledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA