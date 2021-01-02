İşte Max Kruse anlaşması

Fenerbahçe’nin Max Kruse ile yaptığı anlaşmayı KAP’a bildirmemesi tartışılmıştı, SABAH Spor detaylara ulaştı. Sarı-lacivertliler, karşılıklı anlaşma yoluna gittiği Alman oyuncuya 3 milyon 750 bin Euro, menajer ve avukatlara da 750 bin Euro olmak üzere toplam 4.5 milyon Euro (41 milyon TL) ödeme yaptı. Kruse'ye ödenen bedel 3.8 milyon Euro'nun altında kaldığı için KAP açıklaması yapılmadı
Fenerbahçe'nin FIFA'lık olduğu Alman futbolcu Max Kruse ile yaptığı anlaşmanın detaylarına SABAH Spor ulaştı. İki taraflı gizlilik anlaşmasısebebiyle uzlaşmanınmaddi detayları kamuoyunaaçıklanmadı. Sarı-lacivertli yönetimin, Alman yıldıza toplam4.5 milyonEuro(41 milyonTL)ödeme yapması kararlaştırıldı. Bu bedelin 750 bin Euro'luk kısmı menajer ve avukatlara ödenecek para olarak belirlendi. Futbolcuya ise 3.75 milyonEuro ödendi.
PANDEMİ DİKKATE ALINMADI
Bu bedel, Fenerbahçe'nin KAP'a açıklama yapması gereken bedel olan 3.8 milyon Euro'nun altında kaldığı için KAP bildirimi yapılmadı. Peki bu noktayanasıl gelindi? İşte detaylar: Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiği dönemde sarı-lacivertlilerin, oyuncuya 1 milyon 250 bin Euro'luk bir bakiyesi bulunuyordu. Yönetim, pandemi dönemini hesaba katarak Kruse'ye sadece 270 bin Euro ödeme yaptı. FIFA,pandemi indiriminidikkate almayarak
HAKSIZ KAZANÇ İSTEMEDİ!
Alman futbolcu, bu davayı sadece alacaklarını tahsil etmek için açmıştı. FIFA'nın kendisinin dahi talep ettiği bedelden fazlasını vereceğini görmesi sonrasında Kruse, haksız kazanç elde etmek istemediğini belirterek Fenerbahçe yönetimi ile anlaşmaya sıcak baktı. Taraflar, kısasürede anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Kruse'ye resmi siteden başarı dilemesinin ardında yatan nedenin uzlaşma sürecindekiyapıcı tavrıolduğu öğrenildi.