İşte Max Kruse anlaşması

Fenerbahçe'nin FIFA'lık olduğu Alman futbolcu Max Kruse ile yaptığı anlaşmanın detaylarınaulaştı.Sarı-lacivertli yönetimin, Alman yıldızaBu bedelin 750 bin Euro'luk kısmı menajer ve avukatlara ödenecek para olarak belirlendi.ödendi.Bu bedel, Fenerbahçe'nin KAP'a açıklama yapması gereken bedel olan 3.8 milyon Euro'nun altında kaldığı için KAP bildirimi yapılmadı.Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiği dönemde sarı-lacivertlilerin, oyuncuya 1 milyon 250 bin Euro'luk bir bakiyesi bulunuyordu. Yönetim, pandemi dönemini hesaba katarak Kruse'ye sadece 270 bin Euro ödeme yaptı.Alman futbolcu, bu davayı sadece alacaklarını tahsil etmek için açmıştı. FIFA'nın kendisinin dahi talep ettiği bedelden fazlasını vereceğini görmesi sonrasında Kruse, haksız kazanç elde etmek istemediğini belirterek Fenerbahçe yönetimi ile anlaşmaya sıcak baktı.Fenerbahçe'nin Kruse'ye resmi siteden başarı dilemesinin ardında yatan nedenin