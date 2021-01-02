Kısa kısa...

Arsenal'de kadro dışı kalan Mesut Özil, Azerbaycan'daödülüne layık görüldü. Azerbaycan İdman Araştırmalar Merkezi'nin Direktörü Elşen Mammadov, "Merkezin spor basını, spor camiası arasında yaptığı anket sonucunda Mesut,dedi. Mesut, sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Tek millet, iki devlet" ifadesini de kullanmıştı.PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar'ın, pandemi nedeniyle partilerin yasaklandığı Brezilya'da büyük bir kutlama yapması ülkeyi ayağa kaldırdı.Savcılık,Neymar tarafından düzenlenen partiyle ilgili olarak basının ifşa ettiği bilgilere dayanarak çok sayıda şikâyet aldıktan sonra soruşturma açtığını duyurdu. Neymar'ın avukatı parti iddialarını kesin olarak yalanlasa da kafa karıştırıcı ifadeler kullandı.Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı savunmacı Sergio Ramos'un gelecek sezon için Paris Saint-Germain ile anlaştığı öne sürüldü. Todofichajes.com'un haberine göre; Madrid'den bir yılın üzerinde bir sözleşme bekleyen ancak isteği kabul görmeyenMadrid ile imzalayacağı yeni sözleşme için maaşından fedakârlık yapmayı bile kabul eden Ramos, başkan Florentino Perez ile anlaşmazlığa bile düşmüştü.Everton menajeri Carlo Ancelotti, bu sezon fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun hakkında konuştu. Adı Beşiktaş ile de anılan milli oyuncu ile birlikte diğer futbolcuların da istediği zaman takımla bağlarını koparabileceğini ifade etti. İtalyan menajer, "Şu ana kadar ayrılmak isteyen hiçbir futbolcu yok.dedi. Ancelotti bu sözleriyle Cenk Tosun'un ocak ayında ayrılmak istemesi durumunda buna karşı çıkmayacağını belirtti. Bu arada dün Everton'ın, West Ham'a 1-0 yenildiği maçta Cenk, son 10 dakika oynadı.Yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın Mercedes ile neden resmi sözleşme imzalamadığı ortaya çıktı. Corriere dello Sport'un haberine göre; Mercedes F1 takımı, Hamilton'a net 50 milyon Euro'dan 4 yıllık bir maaş önerdi.Daimler, 36 yaşına basacak olan Hamilton'a 2+1 yıllık sözleşme teklif edilmesini önerdi. Hamilton'ın seneler geçtikçe düşmesi muhtemel refleksleri nedeniyle vetonun koyulduğu belirtildi.