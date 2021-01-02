Kısa kısa...

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Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
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'Yılın Yiğit Lejyoneri' Mesut Özil seçildi
Arsenal'de kadro dışı kalan Mesut Özil, Azerbaycan'da 'Yılın En İyi Yiğit Lejyoneri' ödülüne layık görüldü. Azerbaycan İdman Araştırmalar Merkezi'nin Direktörü Elşen Mammadov, "Merkezin spor basını, spor camiası arasında yaptığı anket sonucunda Mesut, Karabağ savaşı sırasında Azerbaycan'a destek amaçlı mesajlar yayımlayarak her bir Türk gibi kardeş ülkenin hak savaşında yanında oldu" dedi. Mesut, sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Tek millet, iki devlet" ifadesini de kullanmıştı.

500 kişilik partiye soruşturma açıldı
PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar'ın, pandemi nedeniyle partilerin yasaklandığı Brezilya'da büyük bir kutlama yapması ülkeyi ayağa kaldırdı. 500 kişiyle beraber 5 gün süren parti veren futbolcuya Rio savcılığı da soruşturma başlattı. Savcılık,Neymar tarafından düzenlenen partiyle ilgili olarak basının ifşa ettiği bilgilere dayanarak çok sayıda şikâyet aldıktan sonra soruşturma açtığını duyurdu. Neymar'ın avukatı parti iddialarını kesin olarak yalanlasa da kafa karıştırıcı ifadeler kullandı.

Ramos'un yeni adresi Paris Saint-Germain
Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı savunmacı Sergio Ramos'un gelecek sezon için Paris Saint-Germain ile anlaştığı öne sürüldü. Todofichajes.com'un haberine göre; Madrid'den bir yılın üzerinde bir sözleşme bekleyen ancak isteği kabul görmeyen 34 yaşındaki İspanyol oyuncu, Fransız ekibinden 3 yıllık ve bol sıfırlı bir sözleşme teklifine prensipte 'evet' dedi. Madrid ile imzalayacağı yeni sözleşme için maaşından fedakârlık yapmayı bile kabul eden Ramos, başkan Florentino Perez ile anlaşmazlığa bile düşmüştü.

Ancelotti, Cenk için ayrılık iznini verdi
Everton menajeri Carlo Ancelotti, bu sezon fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun hakkında konuştu. Adı Beşiktaş ile de anılan milli oyuncu ile birlikte diğer futbolcuların da istediği zaman takımla bağlarını koparabileceğini ifade etti. İtalyan menajer, "Şu ana kadar ayrılmak isteyen hiçbir futbolcu yok. Bir oyuncu kalmak istemezse, ayrılması gerektiğini kabul ediyorum" dedi. Ancelotti bu sözleriyle Cenk Tosun'un ocak ayında ayrılmak istemesi durumunda buna karşı çıkmayacağını belirtti. Bu arada dün Everton'ın, West Ham'a 1-0 yenildiği maçta Cenk, son 10 dakika oynadı.

Hamilton'a sözleşme için yaş freni geldi
Yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın Mercedes ile neden resmi sözleşme imzalamadığı ortaya çıktı. Corriere dello Sport'un haberine göre; Mercedes F1 takımı, Hamilton'a net 50 milyon Euro'dan 4 yıllık bir maaş önerdi. Türkiye GP'si öncesi taraflar el sıkıştı ancak takımın ortaklarından Daimler sözleşmeyi veto etti. Daimler, 36 yaşına basacak olan Hamilton'a 2+1 yıllık sözleşme teklif edilmesini önerdi. Hamilton'ın seneler geçtikçe düşmesi muhtemel refleksleri nedeniyle vetonun koyulduğu belirtildi.

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