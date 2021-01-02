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Son dakika: Galatasaraylı kırmızı kart için özür diledi

'in 16. haftasında , sahasında ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda maçın 51. dakikasında rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gören karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından özür diledi.

AA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 23:34 Son Güncelleme: 2.1.2021 23:41 ABONE OL
Son dakika: Galatasaraylı Emre Kılınç kırmızı kart için özür diledi

Galatasaray'ın Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta kırmızı kart gören sarı-kırmızılı oyuncu Emre Kılınç, özür diledi.

Emre Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü maçta tamamen istemsiz bir şekilde yaptığım hareketten ve kariyerimde gördüğüm ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük Galatasaray taraftarından özür dilerim." ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılı oyuncu, cezasının bitmesinin ardından takımı için elinden gelen her şeyi terinin son damlasına kadar yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Son dakika: Galatasaraylı Emre Kılınç kırmızı kart için özür diledi
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