Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat! Premier Lig'den...

Transfer haberi: Sezon başında takıma kattığı 18 isimle transferin şampiyonu olan Fenerbahçe'de 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi de hızlı geçecek. Yeni transferlerden istediği katkıyı alamayan sarı lacivertli takım, şampiyonluk hasretini dindirmek için işini şansa bırakmak istemiyor. Bu yönde çalışmalarına devam eden Kanarya'da gözler Ada futboluna çevrildi. Kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takım arkadaşını transfer listesine ekledi. İşte detaylar...
Ara transferde öncelikle bir stoper ve kanat oyuncusu almayı planlayan Fenerbahçe'de Bernard da radara girdi.
İngiliz basını, Everton'da forma giymekte zorlanan Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılabileceğini duyururken, sambacının menajerinin sarı-lacivertli yönetime de haber yolladığı belirtildi.
ANCELOTTİ ONAY VERDİ
Premier Lig'de bu sezon 5 maçta şans bulabilen Bernard, sadece ManU karşısında 90 dakika sahada kalabildi.
Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ilk onbirde düşünmediği Bernard'ın gitmesine izin vereceği vurgulandı.
Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Bernard için son kararın transfer limitlerine göre verilmesi bekleniyor
Kariyerinde Shakhtar Donetsk (157 maç/ 28 gol/ 35 asist), Atletico Mineiro (73 maç/ 16 gol/ 19 asist) ve Everton (74 maç/ 7 gol/ 7 asist) formaları giyen Bernard'ın Everton ile 2 yıl daha kontratı var.
SOKRATIS CEPTE
Kanarya stoper için düşündüğü Sokratis Papastathopulos'un transferinde önemli aşama kaydetti.
Avrupa'da bazı siteler dün transferin bitmek üzere olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'nin 5 aylık kontratı kalan 32 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlayacağı da ifade edildi.
İngiliz kaynaklar da Arsenal'in Sokratis'i gözden çıkardığını yazarken, Napoli'nin de oyuncu için devrede olduğu ancak Yunan savunmacının yeni adresinin büyük olasılıkla Türkiye olacağını kaydetti.
Dortmund (198 maç/10 gol/2 asist), Bremen (69 maç/6 gol/2 asist), Milan (7 maç) gibi firmalarda forma giyen Sokratis, Yunanistan Milli Takımı'nın uzun yıllardır değişmez isimleri (90 maç/3 gol) arasında bulunuyor. (Fotomaç)