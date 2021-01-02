Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat! Premier Lig'den...

Transfer haberi: Sezon başında takıma kattığı 18 isimle transferin şampiyonu olan Fenerbahçe'de 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi de hızlı geçecek. Yeni transferlerden istediği katkıyı alamayan sarı lacivertli takım, şampiyonluk hasretini dindirmek için işini şansa bırakmak istemiyor. Bu yönde çalışmalarına devam eden Kanarya'da gözler Ada futboluna çevrildi. Kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takım arkadaşını transfer listesine ekledi. İşte detaylar...