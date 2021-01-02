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Son dakika haberi: 'ye Brezilyalı kanat! 'den...

Son dakika transfer haberleri... Sarı lacivertli takım devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezon başında ekibi 'dan kadroya katılan 'nin geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşması ve diğer isimlerden de beklenen katkı alınamaması sonucunda Kanarya kanat transferine yöneldi. Sarı lacivertli takım aradığı ismi 'de buldu.

Giriş Tarihi: 2.1.2021 07:00 Son Güncelleme: 2.1.2021 07:02 ABONE OL
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat! Premier Lig'den...

Transfer haberi: Sezon başında takıma kattığı 18 isimle transferin şampiyonu olan 'de 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi de hızlı geçecek. Yeni transferlerden istediği katkıyı alamayan sarı lacivertli takım, şampiyonluk hasretini dindirmek için işini şansa bırakmak istemiyor. Bu yönde çalışmalarına devam eden Kanarya'da gözler Ada futboluna çevrildi. Kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, milli futbolcumuz 'un takım arkadaşını transfer listesine ekledi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat! Premier Lig'den...

Ara transferde öncelikle bir stoper ve kanat oyuncusu almayı planlayan 'de da radara girdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat! Premier Lig'den...

İngiliz basını, 'da forma giymekte zorlanan Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılabileceğini duyururken, sambacının menajerinin sarı-lacivertli yönetime de haber yolladığı belirtildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat! Premier Lig'den...

28 yaşındaki sol açık ile 'nın da ilgilendiği ifade edilirken, transfer için kaynak yaratmak isteyen 'un satış ya da kiralama seçeneklerine sıcak baktığı dile getirildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat! Premier Lig'den...

ANCELOTTİ ONAY VERDİ
'de bu sezon 5 maçta şans bulabilen , sadece karşısında 90 dakika sahada kalabildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat! Premier Lig'den...

Tek golünü bu maçta atan oyuncu, 'ta da 3 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol+1 asist üretti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat! Premier Lig'den...

Teknik direktör 'nin ilk onbirde düşünmediği 'ın gitmesine izin vereceği vurgulandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat! Premier Lig'den...

Daha önce de 'nin gündemine gelen için son kararın transfer limitlerine göre verilmesi bekleniyor

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat! Premier Lig'den...

Kariyerinde Donetsk (157 maç/ 28 gol/ 35 asist), (73 maç/ 16 gol/ 19 asist) ve (74 maç/ 7 gol/ 7 asist) formaları giyen 'ın Everton ile 2 yıl daha kontratı var.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat! Premier Lig'den...

1.64 boyundaki sambacı 'dan 2018'de bedelsiz olarak İngiliz ekibine gelmişti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat! Premier Lig'den...

SOKRATIS CEPTE
Kanarya stoper için düşündüğü 'un transferinde önemli aşama kaydetti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat! Premier Lig'den...

Avrupa'da bazı siteler dün transferin bitmek üzere olduğunu duyurdu. 'nin 5 aylık kontratı kalan 32 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlayacağı da ifade edildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat! Premier Lig'den...

İngiliz kaynaklar da Arsenal'in Sokratis'i gözden çıkardığını yazarken, Napoli'nin de oyuncu için devrede olduğu ancak Yunan savunmacının yeni adresinin büyük olasılıkla Türkiye olacağını kaydetti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat! Premier Lig'den...

Dortmund (198 maç/10 gol/2 asist), Bremen (69 maç/6 gol/2 asist), Milan (7 maç) gibi firmalarda forma giyen Sokratis, Yunanistan Milli Takımı'nın uzun yıllardır değişmez isimleri (90 maç/3 gol) arasında bulunuyor. (Fotomaç)

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat! Premier Lig'den...
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