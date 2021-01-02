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Son dakika haberi... istiyordu! için devreye girdi

Son dakika transfer haberi... 'de transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak. Uzun süredir çalışmalarını sürdüren kulüpler anlaştığı isimlerle sözleşme imzalamak için geri sayıma geçti. Bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai sürüyor. Sezon sonu şampiyonluk hedefleyen da devre arasını boş geçmeyecek. Eksik parçaları tamamlamak için yönetime raporunu sunan , ve 'un da istediği 'e kanca attı. 22 yaşındaki orta saha için ile temasa geçildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.1.2021 02:32 Son Güncelleme: 2.1.2021 04:00 ABONE OL
Son dakika haberi... Trabzonspor istiyordu! Beşiktaş Berat Özdemir için devreye girdi

Yabancı kontenjanı konusunda sıkıntılı olan ve bu yüzden yerli takviyelere yoğunlaşan , orta sahayı güçlendirmek için 'nin kapısını çaldı.

Son dakika haberi... Trabzonspor istiyordu! Beşiktaş Berat Özdemir için devreye girdi

Yönetim, ekibinin performansıyla parlayan 22 yaşındaki yıldızı için geçtiğimiz perşembe günü kulübüyle temaslara başladı ve oyuncuya talip olduğunu resmen iletti.

Son dakika haberi... Trabzonspor istiyordu! Beşiktaş Berat Özdemir için devreye girdi

ve 'un yanı sıra Fransız ekibi 'in de istediği Berat'ı, teknik direktör 'ın çok beğendiği ve mutlaka takımda görmek istediği öğrenildi.

Son dakika haberi... Trabzonspor istiyordu! Beşiktaş Berat Özdemir için devreye girdi

BONSERVİS ARTI OYUNCU

, 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi olan Berat'tan bonservis kazanmak isterken, taliplerin bir hayli çok olması da yüzleri güldürüyor.

Son dakika haberi... Trabzonspor istiyordu! Beşiktaş Berat Özdemir için devreye girdi

, gelecek vadeden oyuncu için taksitler halinde bir bonservis bedeli ve aynı zamanda takas için oyuncu vermeye hazır olduğunu yönetimine iletti.

Son dakika haberi... Trabzonspor istiyordu! Beşiktaş Berat Özdemir için devreye girdi

'ın teklifini değerlendirmeye alacaklarını belirten kırmızı-siyahlı yönetim, en kısa sürede geri dönüş yapacaklarının da sözünü verdi.

Son dakika haberi... Trabzonspor istiyordu! Beşiktaş Berat Özdemir için devreye girdi

BERAT ÖZDEMİR KİMDİR?

10 yaşında girdiği altyapısında 'a kadar yükselen , 2 kez , 11 kez de U21 Milli
Takımı'nda görev yaptı. ve pozisyonlarında kendisine şans bulan 22 yaşındaki futbolcu, 1,87 metre
boyunda. Berat, G.Birliği ile 59 maçta 5 gol, ile 38 maçta 2 gol attı.

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Son dakika haberi... Trabzonspor istiyordu! Beşiktaş Berat Özdemir için devreye girdi
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