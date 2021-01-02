Son dakika haberi... Trabzonspor istiyordu! Beşiktaş Berat Özdemir için devreye girdi

BERAT ÖZDEMİR KİMDİR?



10 yaşında girdiği Gençlerbirliği altyapısında A Takım'a kadar yükselen Berat Özdemir, 2 kez U19, 11 kez de U21 Milli

Takımı'nda görev yaptı. Ön libero ve on numara pozisyonlarında kendisine şans bulan 22 yaşındaki futbolcu, 1,87 metre

boyunda. Berat, G.Birliği ile 59 maçta 5 gol, Hacettepe ile 38 maçta 2 gol attı.