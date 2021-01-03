Son dakika haberi: Gaziantep teknik direktörü Sumudica'dan 'VAR' açıklaması! "Bundan sonra..."

MESUT BAKKAL: "POZİSYON VERMEDEN BİTİRDİĞİMİZ BİR MAÇ OLDU, MAĞLUP OLSAYDIK ÜZÜLÜRDÜM"

Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir maç oldu, mağlup olsaydık üzülürdüm." dedi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki haftadır takım oyununda önemli bir değişimin olduğunu ifade etti.

Talihsiz bir şekilde gol yediklerini belirten Bakkal, "İki haftadır çalıştığımız taktik anlayışı oyun disiplini Malatya maçı gibi, bu maçta da devam etti. Kaan'ın uzaklaştırmak istediği top takibin sırtına çarptı daha sonra gol oldu bunu oyuncum da istemezdi. Özellikle hoşuma giden iki haftadır yenik duruma düşsek bile maçı koparma çabası var ve bu ileriki haftalarda bize çok şey kazandıracak." diye konuştu.

Bakkal, zor bir dönemden geçtiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Herkes stresli, bence alınan bir puan önemli çünkü mağlubiyet takım ve camia üzerinde demoralize etkisi olabilirdi. Pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir maç oldu mağlup olsaydık üzülürdüm. Devam edeceğiz 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Oyuncularımın benden sonraki gösterdikleri performans, istek, arzu iyi çünkü moral olarak baya bir yıkıntıdan çıkmaya çalışıyoruz. Oyuncularımı kutluyorum."

"DAHA DA GÜZEL ŞEYLERİN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Geldiği günden bu yana oyuncularla konuştuğunu anlatan Bakkal, şöyle devam etti:

"Hem kulübün desteği hem de benim desteğim, baya güzel şeyler olmaya başladı. Zaman ilerledikçe daha da güzel şeylerin olacağını düşünüyorum. Ligi iyi tanımam çok önemi çünkü 10-11 takım kurtardık. Oyuncularıma doğruları söyledim yapmaları gerekenleri anlattım. Mücadele etmeden kazanılmayacağını anlattım. Kulüp de destek verdi. Oyuncuların ortaya koyduğu performans bu değildi, onlar da biliyordu. En büyük kazancım yapılan değişikliklere çok çabuk tepki verdiler. 9 puanla 27 gol yemiş bir takım vardı ve iyi bir şey söyleyemezdik."

Mesut Bakkal, bu şekilde gidilmesi halinde daha iyi yerlerde olacaklarına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şekilde devam edersek düşmemiz kaçınılmazdı. Kadroda oynayışlar yaptık. Oyuncu profiline göre sistem belirledik. Bugün öndeki adamlarımız biraz daha hareketli olsalardı maçı kazanırdık. Zor bir süreçten geçiyoruz ve herkesin beklentisi var. Şimdiye kadar kaderci ve yenilgiyi kabul eden bir takım vardı. Ben bu oyuncularla çalışmayacağımı söyledim çünkü oyuncudaki karakter yeteneği yönetir o yoksa yönetemezsiniz. Oyuncularımda bu var. İlk defa çalışıyorum ama hem kulüp yapısı hem de bize sundukları imkanlar olarak bulunduğu yeri hak etmeyen bir Erzurumspor var. 24 maçımız var 10 galibiyet alırsak belki de kümede kalırız. Yapacağımız takviyelerle bulunduğumuz yerden çıkacağız."