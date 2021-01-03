Son dakika haberi: Gaziantep teknik direktörü Sumudica'dan 'VAR' açıklaması! "Bundan sonra..."

Süper Lig'de kötü günler geçiren Erzurum, evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. BB Erzurum sahasında bu sezonun başarılı takımlarından biri olan Gaziantep FK'yı ağırladı. Çekişmeli mücadeleye sahne olan maça VAR sistemi damga vurdu. BB Erzurum, VAR sistemi ile kazandığı penaltıyı gole çevirdi. Maç 1-1 sonra erdi. Sumudica, maçtan sonra sarı kart gördü.
VAR MAÇA DAMGA VURDU
VAR'dan gelen karar ile Gaziantep son dakika yıkıldı ve maç 1-1 sona erdi.
BB ERUZURM: 1
GAZİANTEP FK: 1
69' Mirallas
90+5' Emrah Başsan (Pen)
SON DAKİKA SUMUDİCA'DAN VAR SİSTEMİNE TEPKİ
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-1 berabere sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Benim VAR hakkında fikrim değişmeye başladı, futbolu gerçekten mahvediyor" dedi.
Süper Lig'in 16. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan BB Erzurumspor - Gaziantep FK mücadelesi 1-1 berabere sona erdi. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Heyecan verici bir maç olduğunu ifade eden Sumudica, "Zemin futbola elverişli değildi. İki takım da topu kontrol edemedi. Zemin kötüydü, havayı suçlamakla alakası yok. Bugün bu sahada futbol oynanmazdı. Rakibimiz Erzurumspor da sadece uzun top oynadı. Oyunu kuramadılar, biz de aynı şekilde oyun kuramadık. İdareci arkadaşlar maçtan sonra yanıma gelip sarı kart yediğimi söylediler. Neden diye sorunca da hakemi tebrik ettiğim için olduğu söylendi. Maçtan sonra sadece hakemin yanına gidip tebrik ettim ama sarı kart yedim, nedenini anlamadım. Bazen benim de hatalarım oluyor, hatalarımı kabul ediyorum. Sadece gidip tebrik ettim, bu sarı kartın nedeni ne merak diyorum. Diğer hocalar ve tüm oyuncular maç sonu gidip hakemi tebrik eder, ben tebrik edince mi sıkıntı oluyor? Galiba sadece bu kural Türkiye'de var. Bana da bildirmeleri gerekiyordu, bilseydim yapmazdım. Bundan sonra maç sonu sahaya girip hakemleri tebrik etmem. Kimseye hakaret etmedim, hiçbir şey söylemedim. Benim VAR hakkında fikrim değişmeye başladı, futbolu gerçekten mahvediyor" diye konuştu.
"SANKİ BASKETBOL OYNUYORMUŞUZ GİBİ FAUL VERDİ"
Penaltı pozisyonunu birçok kez izlediğini ifade eden Sumudica, "Aynı pozisyon eğer orta sahada olsaydı kesinlikle faul vermezdi. Çok kolay penaltı, berabere kaldık. Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Gaziantep'e karşı böyle penaltı daha önce verilmemişti. Herkes hata yapabilir, ben de aynı şekilde. Ben dünyanın en iyi hocası değilim sonuçta. Kabul edemeyeceğim bir şey var; sanki basketbol oynuyormuşuz gibi faul verdi. İmkanlar, olanaklar belli. Hava eksi derecede, saha zemini belli, maçın bitmesine 2 dakika kala basketbol faulü gibi faul verildi. Eğer daha fazla konuşursam daha fazla ceza alacağım, tribünde oturup maç izlemek istemiyorum" şeklinde konuştu.
"CEPLİ ŞORT YAPTIRDIK, OYUNCULARIMIZ SAHADA ELLERİNİ CEBİNDEN ÇIKARMAYACAK"
Merkez hakem komitesinden, federasyondan tek ricasının kendileri ile dalga geçilmemesi olduğunu belirten Sumudica, "Bizimle oynanmasın. 28 puanın hepsini sahada kazandık biz, kimse yardım etmedi. Sadece takımım ve ben. Ben mesleğimle, çabalarımla dalga geçilmesini kabul edemiyorum. Bundan sonra biz tedarikçi firmayla görüştük, gelecek haftadan itibaren şortlarımız cepli olacak, oyuncularımızın elleri ceplerinde oynayacak. Ellerini ceplerinden çıkarmayacaklar, kaybedersek kaybedeceğiz ama kaybedersek de elimiz cebimizde kaybedeceğiz" açıklamalarında bulundu.
MESUT BAKKAL: "POZİSYON VERMEDEN BİTİRDİĞİMİZ BİR MAÇ OLDU, MAĞLUP OLSAYDIK ÜZÜLÜRDÜM"
Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir maç oldu, mağlup olsaydık üzülürdüm." dedi.
Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki haftadır takım oyununda önemli bir değişimin olduğunu ifade etti.
Talihsiz bir şekilde gol yediklerini belirten Bakkal, "İki haftadır çalıştığımız taktik anlayışı oyun disiplini Malatya maçı gibi, bu maçta da devam etti. Kaan'ın uzaklaştırmak istediği top takibin sırtına çarptı daha sonra gol oldu bunu oyuncum da istemezdi. Özellikle hoşuma giden iki haftadır yenik duruma düşsek bile maçı koparma çabası var ve bu ileriki haftalarda bize çok şey kazandıracak." diye konuştu.
Bakkal, zor bir dönemden geçtiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Herkes stresli, bence alınan bir puan önemli çünkü mağlubiyet takım ve camia üzerinde demoralize etkisi olabilirdi. Pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir maç oldu mağlup olsaydık üzülürdüm. Devam edeceğiz 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Oyuncularımın benden sonraki gösterdikleri performans, istek, arzu iyi çünkü moral olarak baya bir yıkıntıdan çıkmaya çalışıyoruz. Oyuncularımı kutluyorum."
"DAHA DA GÜZEL ŞEYLERİN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Geldiği günden bu yana oyuncularla konuştuğunu anlatan Bakkal, şöyle devam etti:
"Hem kulübün desteği hem de benim desteğim, baya güzel şeyler olmaya başladı. Zaman ilerledikçe daha da güzel şeylerin olacağını düşünüyorum. Ligi iyi tanımam çok önemi çünkü 10-11 takım kurtardık. Oyuncularıma doğruları söyledim yapmaları gerekenleri anlattım. Mücadele etmeden kazanılmayacağını anlattım. Kulüp de destek verdi. Oyuncuların ortaya koyduğu performans bu değildi, onlar da biliyordu. En büyük kazancım yapılan değişikliklere çok çabuk tepki verdiler. 9 puanla 27 gol yemiş bir takım vardı ve iyi bir şey söyleyemezdik."
Mesut Bakkal, bu şekilde gidilmesi halinde daha iyi yerlerde olacaklarına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:
"Bu şekilde devam edersek düşmemiz kaçınılmazdı. Kadroda oynayışlar yaptık. Oyuncu profiline göre sistem belirledik. Bugün öndeki adamlarımız biraz daha hareketli olsalardı maçı kazanırdık. Zor bir süreçten geçiyoruz ve herkesin beklentisi var. Şimdiye kadar kaderci ve yenilgiyi kabul eden bir takım vardı. Ben bu oyuncularla çalışmayacağımı söyledim çünkü oyuncudaki karakter yeteneği yönetir o yoksa yönetemezsiniz. Oyuncularımda bu var. İlk defa çalışıyorum ama hem kulüp yapısı hem de bize sundukları imkanlar olarak bulunduğu yeri hak etmeyen bir Erzurumspor var. 24 maçımız var 10 galibiyet alırsak belki de kümede kalırız. Yapacağımız takviyelerle bulunduğumuz yerden çıkacağız."