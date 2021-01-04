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Ara ne zaman başlıyor? Süper Lig devre arası transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri

Futbolda ara transfer olarak adlandıran devre arası merakla bekleniyor. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde, devre arası transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri daha önce belirlenmişti. Buna göre, Süper Lig 2021 – 2021 devre arası transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek?

Giriş Tarihi: 4.1.2021 16:22 ABONE OL
Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig devre arası transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021 2021 sezonu ikinci transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Süper Lig'de mücadele eden takımlar, TFF tarafından açıklanan tarihler doğrultusunda transfer işlemlerini yürütecek.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.

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Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig devre arası transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri
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