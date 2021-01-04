Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig devre arası transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021 2021 sezonu ikinci transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Süper Lig'de mücadele eden takımlar, TFF tarafından açıklanan tarihler doğrultusunda transfer işlemlerini yürütecek.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.