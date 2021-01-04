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Rizespor tekliyor!

Giriş Tarihi: 4.1.2021 ABONE OL
Rizespor tekliyor!
SÜPER Lig'in 16.haftasında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği puanları paylaştı: 1-1.. Son 3 maçını kaybetmeyen Karadeniz ekibi, üst üste ikinci beraberliğini alırken ilginç bir tesadüf yaşandı. Rize geçen hafta Konya ile berabere kalırken ilk golü 7. dakikada yemiş, 65'te beraberliği sağlamıştı. Dün 8. Dakikada Skoda ile 1-0 öne geçerken, G.Birliği'nin beraberlik golü 64'te Soner'den geldi. Bu arada 62'de Rize penaltı kazandı ancak VAR uyarısı ile pozisyon öncesinde Rizesporlu futbolcuların elle müdahalesi olduğu gerekçesiyle karar iptal edildi.

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Rizespor tekliyor!
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