Gaziantep FK evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor! (CANLI)

Sumudica üst üste kazanma serisini Erzurum'da bıraktı. Tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası Erzurum ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, bugün Ankaragücü karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Ankaragücü ise son olarak kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. İşte mücadelenin canlı anlatımı...
GAZİANTEP FK
Günay, Papy, Tosca, Kana Bıyık, Oğuz, Morais, Kozulj, Jefferson, Maxım, Kenan Özer, Muhammet Demir
ANKARAGÜCÜ
Friedrich, Atakan, Sarlija, Erdi, Atila, Voca, Endri, Lukasik, Saba, Paıntsil, Bolingi
GAZİANTEP FK - ANKARAGÜCÜ MAÇININ İLK YARISI 0-0 SONA ERDİ!