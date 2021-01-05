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evinde 'nü ağırlıyor! (CANLI)

Geçen hafta deplasmanda son dakikada yediği penaltı golüyle 1 puana razı olan , evinde 'nü konuk ediyor. Gaziantep 28 puanla 5. sırada yer alırken Ankaragücü ise üst üste galibiyetlerle tehlikeli bölgeden uzaklaştı. İşte Gaziantep - Ankaragücü maçının canlı anlatımı...

Giriş Tarihi: 5.1.2021 15:39 Son Güncelleme: 5.1.2021 16:55 ABONE OL
Gaziantep FK evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor! CANLI

Sumudica üst üste kazanma serisini Erzurum'da bıraktı. Tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası Erzurum ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, bugün Ankaragücü karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Ankaragücü ise son olarak kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. İşte mücadelenin canlı anlatımı...

GAZİANTEP FK

Günay, Papy, Tosca, Kana Bıyık, Oğuz, Morais, Kozulj, Jefferson, Maxım, Kenan Özer, Muhammet Demir

ANKARAGÜCÜ

Friedrich, Atakan, Sarlija, Erdi, Atila, Voca, Endri, Lukasik, Saba, Paıntsil, Bolingi

GAZİANTEP FK - ANKARAGÜCÜ MAÇININ İLK YARISI 0-0 SONA ERDİ!

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Gaziantep FK evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor! (CANLI)
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