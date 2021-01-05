Son dakika: Beşiktaş'tan transfer taarruzu! Tam 7 isim...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı transfer limitleri sonrası buna göre hareket edecek olan Beşiktaş, devre arası için çalışmalarına başladı. Takıma yeni bir ismi katmak için önce oyuncu göndermek zorunda olan Kartal, Mirin, Douglas ve Lens'in yanı sıra kadroda bulunan Adem Ljajic'i gözden çıkardı. Özellikle forvet transferi bekleyen Yalçın, 7 kişilik bir transfer listesi oluşturdu. İşte o isimler...