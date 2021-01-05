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Son dakika: Beşiktaş'tan transfer taarruzu! Tam 7 isim...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Teknik direktör yönetiminde iyi bir çizgi yakalayan ve son 11 maçta 9 galibiyet alarak 'de liderliği ele geçiren Beşiktaş, gözünü ara transfere çevirdi. Geçtiğimiz günlerde yaptğı açıklamada, "1-2 oyuncu istiyoruz" diyen Yalçın, transfer için geniş bir listeyi şimdiden hazırladı.

Giriş Tarihi: 5.1.2021 07:38 Son Güncelleme: 5.1.2021 07:45 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'tan transfer taarruzu! Tam 7 isim...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı transfer limitleri sonrası buna göre hareket edecek olan Beşiktaş, devre arası için çalışmalarına başladı. Takıma yeni bir ismi katmak için önce oyuncu göndermek zorunda olan , Mirin, Douglas ve Lens'in yanı sıra kadroda bulunan Adem Ljajic'i gözden çıkardı. Özellikle forvet transferi bekleyen Yalçın, 7 kişilik bir transfer listesi oluşturdu. İşte o isimler...

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer taarruzu! Tam 7 isim...

Pazar günü deplasmanda 'yi 2-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer taarruzu! Tam 7 isim...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için girişimlerini sıklaştıran siyah-beyazlılarda birçok isim gündeme gelmişti. Teknik direktör transferde bir santrfor, bir stoper ve bir de orta saha istiyor.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer taarruzu! Tam 7 isim...

Beşiktaş yönetimi de bunun üzerine girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerle ilgili son gelişmeler şöyle:

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer taarruzu! Tam 7 isim...

AHMED MUSA
Şu anda kulüpsüz olan ve teklifleri bekleyen 28 yaşındaki Nijeryalı yıldız ile menajer aracılığıyla ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, ligin ikinci yarısı için 750 bin euro'luk bir teklife 'evet' diyeceği belirtildi.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer taarruzu! Tam 7 isim...

KENAN KARAMAN
Yerli oyuncu arayışlarını da sürdüren siyah-beyazlıların alternatifleri arasında 26 yaşındaki forvet Kenan ilk sırada yer alıyor. 'ta sezon sonunda serbest kalacak olan milli futbolcuyu yaz transfer döneminde takıma kazandırabilmek için temaslar şimdiden başladı.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer taarruzu! Tam 7 isim...

CAULKER
Teknik direktör golcü dışında takıma stoper alınmasını da istemişti. Bunun üzerine harekete geçen yönetim 'un 29 yaşındaki İngiliz stoperi 'i transfer etmek için hem kulübü hem de oyuncunun menajeri ile temasa geçme kararı aldı.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer taarruzu! Tam 7 isim...

FODE KOITA
Beşiktaş Koita için gaza bastı. Gineli golcüyü Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna eden siyah-Beyazlı yönetim, Kasımpaşa ile pazarlıklarına hız verdi. Fotomaç'ın haberine göre Paşa'ya ilk etapta 500 bin Euro öneren Beşiktaş'ın takas formülünü de devreye soktuğu öğrenildi.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer taarruzu! Tam 7 isim...

MANDZUKIC
Öncelikli olarak golcü arayışlarına ağırlık verecek olan Kara 'da yeniden Mario Mandzukic ile temasa geçildi. Şu an boşta olan ve Hırvatistan'da çalışmalarına devam eden 34 yaşındaki Hırvat forvetin de siyah-beyaz formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer taarruzu! Tam 7 isim...

NIKOLA KALINIC
Adem Ljajic'le yollarını ayırma planı yapan Beşiktaş, ilk teklifi Hellas Verona'dan aldı. Önceki yıl bonservisine 6.5 milyon Euro ödenen futbolcuyu bedava göndermek istemeyen yönetim, sezon başında kulübün kapısından dönen 32 yaşındaki Hırvat golcü Kalinic'i takasta talep etti.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer taarruzu! Tam 7 isim...

ATAKAN ÇANKAYA
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ankaragücü'nün 22 yaşındaki oyuncusu Atakan Çankaya, sezon başında olduğu gibi yeniden gündeme geldi. Asıl mevkisi ön libero olan Atakan stoper olarak da görev yapabiliyor.

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Son dakika: Beşiktaş'tan transfer taarruzu! Tam 7 isim...
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