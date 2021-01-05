Transfer haberi: Fenerbahçe'den son dakika bombası! Süper Lig'den...

Son dakika haberine göre Fenerbahçe, Süper Lig'in yıldız ismi için harekete geçti. Sarı lacivertli takımda yeni transfer Perotti'nin sakatlanmaya açık olması, Pelkas'ın da 10 numarada daha verimli olması nedeniyle kanat sıkıntısı yaşanıyor. Sarı lacivertli takım bu sebeple rotasını kanat transferine çevirdi. Kanarya, bu transferde sportif direktör Emre Belözoğlu'nun iyi ilişkilerine güveniyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni kanadı ve transfere dair detaylar...
Sarı-Lacivertliler'de Edin Visca için kollar sıvandı. Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldız ile önümüzdeki sezon için söz kesmişti.
Ancak Başakşehir'in şampiyonluk yarışında çok geride kalması, Visca'ya bu ay imza attırılması yönünde ümitleri artırdı.
Sportif direktör Emre Belözoğlu, bu operasyonda önemli rol oynayacak. 4 yıl Başakşehir forması giyen, Göksel Gümüşdağ ile yakın ilişkileri bulunan Belözoğlu, Turuncu-Lacivertliler'i ikna etmek için elinden geleni yapacak.
'KATKISI BÜYÜK OLUR'
Hem Emre Belözoğlu hem de Erol Bulut mevcut kadroya çok güveniyor. Ancak Sarı-Lacivertliler'deki genel görüş Edin Visca transferinin 'şampiyonluğu getirecek hamle' olacağı yönünde.
Tecrübeli futbolcunun her anlamda takıma büyük katkı sağlayarak takımın zirve yolundaki iddiasını fazlasıyla artıracağına inanılıyor.
Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek için çabalarken, yönetim de ekonomik anlamda her türlü fedakârlığı yapmaya hazır. Bu transfer için tüm şartlar zorlanacak
VISCA DA GÖRÜŞECEK
10 yıldır Başakşehir forması giyen Visca'nın yeni bir maceraya başlama hevesi yüksek.
30 yaşındaki yıldız da Gümüşdağ ile görüşerek bu transferde kendisine kolaylık sağlanmasını talep edecek.
BAŞAKŞEHİR'DEN DENİZ TÜRÜÇ'E ONAY
Fenerbahçe'nin Edin Visca için yapacağı her teklifte Deniz Türüç'ün takasta kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Fanatik'in haberine göre turuncu-Lacivertliler, Deniz'in bonservisini almaya son derece sıcak bakıyor.
Sarı-Lacivertliler eğer 'acil' gözüyle baktığı stoper transferini bonservis ödemeden ya da kiralık olarak gerçekleştirirse, ayrılan tüm bütçe Edin Visca için kullanılacak.