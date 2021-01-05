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Transfer haberi: 'den son dakika bombası! 'den...

Son dakika transfer haberleri... 'in yıldız ismi Fenerbahçe'ye! Son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşayan ve bu hasrete son vermek için sezon başında 18 transfere imza atarak iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, işini şansa bırakmak istemiyor. Sezonun ilk yarısında formsuzluk, sakatlık ve korona virüse yakalanan futbolcular gibi pek çok problemle uğraşan sarı lacivertli takım, devre arası transfer döneminde takımı genişletmek istiyor.

Giriş Tarihi: 5.1.2021 09:42 Son Güncelleme: 5.1.2021 09:47 ABONE OL
Transfer haberi: Fenerbahçe'den son dakika bombası! Süper Lig'den...

Son dakika haberine göre , 'in yıldız ismi için harekete geçti. Sarı lacivertli takımda yeni transfer 'nin sakatlanmaya açık olması, 'ın da 10 numarada daha verimli olması nedeniyle kanat sıkıntısı yaşanıyor. Sarı lacivertli takım bu sebeple rotasını kanat transferine çevirdi. , bu transferde sportif direktör 'nun iyi ilişkilerine güveniyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni kanadı ve transfere dair detaylar...

Transfer haberi: Fenerbahçe'den son dakika bombası! Süper Lig'den...

Sarı-Lacivertliler'de Edin için kollar sıvandı. , 30 yaşındaki yıldız ile önümüzdeki sezon için söz kesmişti.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den son dakika bombası! Süper Lig'den...

Ancak 'in şampiyonluk yarışında çok geride kalması, 'ya bu ay imza attırılması yönünde ümitleri artırdı.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den son dakika bombası! Süper Lig'den...

Sportif direktör , bu operasyonda önemli rol oynayacak. 4 yıl forması giyen, ile yakın ilişkileri bulunan Belözoğlu, Turuncu-Lacivertliler'i ikna etmek için elinden geleni yapacak.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den son dakika bombası! Süper Lig'den...

'KATKISI BÜYÜK OLUR'
Hem hem de mevcut kadroya çok güveniyor. Ancak Sarı-Lacivertliler'deki genel görüş Edin transferinin 'şampiyonluğu getirecek hamle' olacağı yönünde.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den son dakika bombası! Süper Lig'den...

Tecrübeli futbolcunun her anlamda takıma büyük katkı sağlayarak takımın zirve yolundaki iddiasını fazlasıyla artıracağına inanılıyor.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den son dakika bombası! Süper Lig'den...

, 'ı ikna etmek için çabalarken, yönetim de ekonomik anlamda her türlü fedakârlığı yapmaya hazır. Bu transfer için tüm şartlar zorlanacak

Transfer haberi: Fenerbahçe'den son dakika bombası! Süper Lig'den...

VISCA DA GÖRÜŞECEK
10 yıldır forması giyen 'nın yeni bir maceraya başlama hevesi yüksek.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den son dakika bombası! Süper Lig'den...

Boşnak futbolcu, 'a verdiği şampiyonluk sözünü de tuttu.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den son dakika bombası! Süper Lig'den...

30 yaşındaki yıldız da Gümüşdağ ile görüşerek bu transferde kendisine kolaylık sağlanmasını talep edecek.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den son dakika bombası! Süper Lig'den...

BAŞAKŞEHİR'DEN DENİZ TÜRÜÇ'E ONAY
'nin Edin için yapacağı her teklifte 'ün takasta kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den son dakika bombası! Süper Lig'den...

, sezon başında kiraladığı 27 yaşındaki futbolcunun performansından çok memnun.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den son dakika bombası! Süper Lig'den...

Fanatik'in haberine göre turuncu-Lacivertliler, Deniz'in bonservisini almaya son derece sıcak bakıyor.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den son dakika bombası! Süper Lig'den...

Ancak 'yı göndermek için sadece 'ü yeterli görmüyorlar.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den son dakika bombası! Süper Lig'den...

Sarı-Lacivertliler eğer 'acil' gözüyle baktığı stoper transferini bonservis ödemeden ya da kiralık olarak gerçekleştirirse, ayrılan tüm bütçe Edin için kullanılacak.

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Transfer haberi: Fenerbahçe'den son dakika bombası! Süper Lig'den...
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