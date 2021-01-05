Transfer haberi: Fenerbahçe'den son dakika bombası! Süper Lig'den...

Son dakika haberine göre Fenerbahçe, Süper Lig'in yıldız ismi için harekete geçti. Sarı lacivertli takımda yeni transfer Perotti'nin sakatlanmaya açık olması, Pelkas'ın da 10 numarada daha verimli olması nedeniyle kanat sıkıntısı yaşanıyor. Sarı lacivertli takım bu sebeple rotasını kanat transferine çevirdi. Kanarya, bu transferde sportif direktör Emre Belözoğlu'nun iyi ilişkilerine güveniyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni kanadı ve transfere dair detaylar...