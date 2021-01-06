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derbisini kazandı! Finale çıktı...

yarı finali derbisine sahne oldu. 'da ile karşı karşıya geldi. United'ı 2-0 yenerek finale çıktı. Manchester City'nin finaldeki rakibi ise .

AA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 01:00 ABONE OL
Manchester derbisini City kazandı! Finale çıktı...

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Manchester United'ı 2-0 yenen Manchester City, finalde Tottenham'ın rakibi oldu.

Kupanın yarı finalinde, bu sezon ligde zirve mücadelesi veren Manchester kentinin takımları United ve turnuvada son 3 yılın şampiyonu City karşılaştı.

Old Trafford Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 50. dakikada John Stones, 83. dakikada Fernandinho'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Manchester City, Tottenham'ın ardından turnuvada finale yükselen ikinci takım oldu. İki takım arasındaki final maçı heyecanı 25 Nisan'da Wembley Stadı'nda yaşanacak.

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Manchester derbisini City kazandı! Finale çıktı...
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