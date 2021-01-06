Transfer bütçesi 1 milyon Euro!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 499 milyon TL ile devre arası transfer döneminde en fazla harcama limiti koyduğu takım olan Galatasaray'da Finansal Fair-Play (FPP) sıkıntısı devam ediyor. Satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılı kulübün yaz transfer döneminden 1 milyon Euro artıda olduğu öğrenildi.Cimbom'da bütçe oluşturmak için ağırlıklı düşünce İtalyanların takibinde olan Marcao'nun satışıydı. Ancak teknik heyetin raporu doğrultusunda İngilizlerin ilgilendiği Luyindama ön plana çıktı.Roma'nın daha önce 13 milyon Euro önerdiği Marcao'nun satışı ise daha yüksek bir rakam düşüncesiyle sezon sonuna bırakıldı.Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Jesse Sekidika'nın başka bir takıma kiralanmasına karar verildi. 24 yaşındaki futbolcuyu sezon başında isteyen İttifak Holding Konyaspor ara transfer dönemi için talebini yineledi. TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'dan da teklif alan Nijeryalı hücum oyuncusunun Konyaspor'a sıcak baktığı öğrenildi.