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Transfer bütçesi 1 milyon Euro!

FFP, ligin en fazla harcama limitine sahip takımı ’ın elini kolunu bağlıyor. TFF'nin açıkladığı rakamlara göre Cimbom'un ara dönemde limiti 499 milyon TL. Oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan Aslan, yaz döneminden ise 1 milyon Euro artıda

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Transfer bütçesi 1 milyon Euro!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 499 milyon TL ile devre arası transfer döneminde en fazla harcama limiti koyduğu takım olan Galatasaray'da Finansal Fair-Play (FPP) sıkıntısı devam ediyor. Satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılı kulübün yaz transfer döneminden 1 milyon Euro artıda olduğu öğrenildi. Orta saha ve forvete takviye düşünen Galatasaray, oyuncu satıp bütçesini artırırsa sağ bek ve forvet transferi de yapacak. Cimbom'da bütçe oluşturmak için ağırlıklı düşünce İtalyanların takibinde olan Marcao'nun satışıydı. Ancak teknik heyetin raporu doğrultusunda İngilizlerin ilgilendiği Luyindama ön plana çıktı. Demokratik Kongolu futbolcu, iyi bir teklif gelmesi halinde gönderilecek ve gelen para transfer için kullanılacak. Roma'nın daha önce 13 milyon Euro önerdiği Marcao'nun satışı ise daha yüksek bir rakam düşüncesiyle sezon sonuna bırakıldı.

SEKİDİKA KONYA'YA KİRALIK GİDİYOR
Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Jesse Sekidika'nın başka bir takıma kiralanmasına karar verildi. 24 yaşındaki futbolcuyu sezon başında isteyen İttifak Holding Konyaspor ara transfer dönemi için talebini yineledi. TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'dan da teklif alan Nijeryalı hücum oyuncusunun Konyaspor'a sıcak baktığı öğrenildi.

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