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: Süper Lig'in yıldızına resmi teklif! 3 milyon € bonservis bedeli istediler...

'dan haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılılarda orta saha için yeni bir isim gündeme geldi. 'da bu sezonun en önemli oyuncuları arasında yer alan Youssouf için nabız yoklayan yönetim önce sözlü bir teklifle Yeni Malatyaspor'un kapısını çaldı. Yeni Malatyaspor, Youssouf için 3 milyon Euro talep etti. Berat Özdemir'i 'a kaptıran Galatasaray'da bu talepten sonra Youssouf transferi de rafa kalktı.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 8.1.2021 14:23 Son Güncelleme: 8.1.2021 14:28 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray Süper Lig'in yıldızına resmi teklif! 3 milyon € bonservis bedeli istediler...

Mehmet Özcan'ın aktardığı bilgisine göre , formda oyuncusu Youssouf için 'dan 3 milyon € istedi. Sarı kırmızılılar bir orta saha takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Berat Özdemir'in 'a transfer olması, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'in 8 milyon € istemesinden sonra Youssouf transferi de olumsuz sonuçlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray Süper Lig'in yıldızına resmi teklif! 3 milyon € bonservis bedeli istediler...

YENİ MALATYASPOR YOUSSOUF İÇİN 3 MİLYON EURO İSTEDİ!

Orta saha arayan dört koldan saldırıyor. Berat Özdemir'i 'a kaptıran, İrfan Can için uğraşan ve Seri'yi bekleten sarı-kırmızılıklar son olarak için 'un kapısını çaldı.

Son dakika: Galatasaray Süper Lig'in yıldızına resmi teklif! 3 milyon € bonservis bedeli istediler...

Malatya cephesi, 22 yaşındaki Burundili ön libero için 3 milyon Euro bonservis talep etti. takas formülünü önerdi ancak olumsuz cevap aldı. ile Belçika'dan Anderlecht ve Fransa'dan St Etienne kulüpleri de ilgileniyor.

Son dakika: Galatasaray Süper Lig'in yıldızına resmi teklif! 3 milyon € bonservis bedeli istediler...

İRFAN CAN TRANSFERİNDE SON DURUM NE?

F.Bahçe'nin Mesut Özil hamlesinin ardından sarı-kırmızılı kulüp de Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncusunu almaya hazırlanıyor. Gelmeyi çok isteyen 25 yaşındaki orta sahayla her konuda anlaşan Aslan, Başakşehir yönetimi ile masaya oturdu. Taraflar 8 milyon Euro'luk bonservisi takas formülü üzerinden çözmek için görüşme halinde.

Son dakika: Galatasaray Süper Lig'in yıldızına resmi teklif! 3 milyon € bonservis bedeli istediler...

Devre arasında takımı güçlendirmek için düğmeye basan yönetimi dev bir hamle yapıyor. Başakşehir'deki başarısıyla Türkiye'de transferin gözbebeği haline gelen İrfan Can Kahveci'yi gündemine alan sarı-kırmızılılar, işi bitirme aşamasına getirdi.

BAŞAKŞEHİR 8 MİLYON €'YA İNDİ!

Fatih Terim'in de alınmasında ısrarcı olduğu 25 yaşındaki oyuncu ile anlaşan yönetim, Başakşehir'in de kapısını çalarak pazarlık masasına oturdu.

Son dakika: Galatasaray Süper Lig'in yıldızına resmi teklif! 3 milyon € bonservis bedeli istediler...

2024'te sözleşmesi sona erecek İrfan Can için ilk görüşmede 10 milyon Euro isteyen Başakşehir cephesi, daha sonra rakamı 8 milyon Euro'ya indirdi.

GALATASARAY'DAN DİAGNE + LUYİNDAMA TEKLİFİ!

Oyuncu satmadan yenisini alamayacak olan sarı-kırmızılılar, takas önererek masaya iki seçenek sundu. İlkinde Diagne+Emre Akbaba+Şener Özbayraklı önerisinde bulunan , ikinci teklifini ise Diagne artı Luyindama olarak yaptı.

Son dakika: Galatasaray Süper Lig'in yıldızına resmi teklif! 3 milyon € bonservis bedeli istediler...

İrfan Can'ın da ayrılmak istemesi nedeniyle transferde kapıyı açan Başakşehir yönetimi, teklifi değerlendirip dönüş yapacakları mesajını verdi.

'da Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la çok yakın arkadaş olan İrfan Can Kahveci de transfer için özel çaba harcıyor.

Son dakika: Galatasaray Süper Lig'in yıldızına resmi teklif! 3 milyon € bonservis bedeli istediler...

Sarı-kırmızılıların teklifini kabul eden başarılı orta saha oyuncusunun yakın çevresine, "2017'den beri Başakşehir'de forma giyiyorum. Burada artık misyonumu tamamladım. Yeni bir başlangıç yapma zamanım geldi" dediği öğrenildi.

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Son dakika: Galatasaray Süper Lig'in yıldızına resmi teklif! 3 milyon € bonservis bedeli istediler...
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