2024'te sözleşmesi sona erecek İrfan Can için ilk görüşmede 10 milyon Euro isteyen Başakşehir cephesi, daha sonra rakamı 8 milyon Euro'ya indirdi.

GALATASARAY'DAN DİAGNE + LUYİNDAMA TEKLİFİ!

Oyuncu satmadan yenisini alamayacak olan sarı-kırmızılılar, takas önererek masaya iki seçenek sundu. İlkinde Diagne+Emre Akbaba+Şener Özbayraklı önerisinde bulunan Galatasaray, ikinci teklifini ise Diagne artı Luyindama olarak yaptı.