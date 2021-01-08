Mehmet Özcan'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Yeni Malatyaspor, formda oyuncusu Youssouf için Galatasaray'dan 3 milyon € istedi. Sarı kırmızılılar bir orta saha takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Berat Özdemir'in Trabzonspor'a transfer olması, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'in 8 milyon € istemesinden sonra Youssouf transferi de olumsuz sonuçlandı. İşte son dakika haberinin detayları...
YENİ MALATYASPOR YOUSSOUF İÇİN 3 MİLYON EURO İSTEDİ!
Orta saha arayan Galatasaray dört koldan saldırıyor. Berat Özdemir'i Trabzonspor'a kaptıran, İrfan Can için uğraşan ve Seri'yi bekleten sarı-kırmızılıklar son olarak Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'un kapısını çaldı.
Malatya cephesi, 22 yaşındaki Burundili ön libero için 3 milyon Euro bonservis talep etti. Galatasaray takas formülünü önerdi ancak olumsuz cevap aldı. Youssouf Ndayishimiye ile Belçika'dan Anderlecht ve Fransa'dan St Etienne kulüpleri de ilgileniyor.
İRFAN CAN TRANSFERİNDE SON DURUM NE?
F.Bahçe'nin Mesut Özil hamlesinin ardından sarı-kırmızılı kulüp de Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncusunu almaya hazırlanıyor. Gelmeyi çok isteyen 25 yaşındaki orta sahayla her konuda anlaşan Aslan, Başakşehir yönetimi ile masaya oturdu. Taraflar 8 milyon Euro'luk bonservisi takas formülü üzerinden çözmek için görüşme halinde.
Devre arasında takımı güçlendirmek için düğmeye basan Galatasaray yönetimi dev bir hamle yapıyor. Başakşehir'deki başarısıyla Türkiye'de transferin gözbebeği haline gelen İrfan Can Kahveci'yi gündemine alan sarı-kırmızılılar, işi bitirme aşamasına getirdi.
BAŞAKŞEHİR 8 MİLYON €'YA İNDİ!
Fatih Terim'in de alınmasında ısrarcı olduğu 25 yaşındaki oyuncu ile anlaşan yönetim, Başakşehir'in de kapısını çalarak pazarlık masasına oturdu.
2024'te sözleşmesi sona erecek İrfan Can için ilk görüşmede 10 milyon Euro isteyen Başakşehir cephesi, daha sonra rakamı 8 milyon Euro'ya indirdi.
GALATASARAY'DAN DİAGNE + LUYİNDAMA TEKLİFİ!
Oyuncu satmadan yenisini alamayacak olan sarı-kırmızılılar, takas önererek masaya iki seçenek sundu. İlkinde Diagne+Emre Akbaba+Şener Özbayraklı önerisinde bulunan Galatasaray, ikinci teklifini ise Diagne artı Luyindama olarak yaptı.
İrfan Can'ın da ayrılmak istemesi nedeniyle transferde kapıyı açan Başakşehir yönetimi, teklifi değerlendirip dönüş yapacakları mesajını verdi.
Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la çok yakın arkadaş olan İrfan Can Kahveci de transfer için özel çaba harcıyor.
Sarı-kırmızılıların teklifini kabul eden başarılı orta saha oyuncusunun yakın çevresine, "2017'den beri Başakşehir'de forma giyiyorum. Burada artık misyonumu tamamladım. Yeni bir başlangıç yapma zamanım geldi" dediği öğrenildi.