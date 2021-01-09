Antalyaspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti!

Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında Antalyaspor'u tebrik ederek, müsabakanın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi.



ERSAN PARLATAN: KATI DEFANSI AŞMAKTA SORUN YAŞADIK



Rakiplerinin birinci bölgede bekleyerek etkili olmaya çalışan bir takım olduğunu kaydeden Parlatan, Antalyaspor'a ilk yarıda fazla pozisyon vermediklerini, topa sahip olmalarına rağmen fazla pozisyon da üretemediklerini ifade etti. Parlatan, ilk yarının son dakikasında oluşan karambolde gol bulamamalarının maçın kırılma anı olduğunu belirterek, "Katı defansı aşmakta sorun yaşadık, elimizden geleni yaptık. Gol atabileceğimiz pozisyondan sonra kalemizde gol gördük. 3 puan almak istiyorduk, sonuçtan üzgünüz" diye konuştu.





ERSUN YANAL: BİZ BUGÜN YENMEYE OYNADIK



Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise bugün kazanmalarında oyuncularının disiplininin ve sabrının etkili olduğunu söyledi.



Her maçın kendine göre senaryosunun olduğunu kaydeden Yanal, "Bazen top sizde olur bazen topu rakibe verirsiniz, bazen kafa kafaya, bazen ayak ayağa oynarsınız. Biz bugün yenmeye oynadık, nasıl oynadığınız önemli değil. Uzun süredir deplasmanda kazanamıyorduk, oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.



GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇINDA 11'LER

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Kubilay, Soner, Napoleoni, Halil, Cherif, Ideye

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Nuri, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Hakan, Orgill

MAÇTAN DAKİKALAR

SARI KARTLAR: Dk. 8 Murat, Dk. 49 Mihojevic, Dk. 55 Soner (Göztepe), Dk. 72 Fredy (Antalyaspor)



Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Göztepe, kötü gidişatına Fraport-Tav Antalyaspor karşısında da son veremedi: 0-1. Gürsel Aksel Stadı'nda rakibini ağırlayan Göztep, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 77'nci dakikasında Doğukan'ın golüne engel olamadı. Antalyaspor bu sonuçla 2'de 2 yaparak çıkışını sürdürdü.



17'nci dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Hakan'ın pasında Orgill sağ çaprazda topla buluştu. Orgill'in sert şutunda Göztepe defansı tehlikeyi önledi.



25'inci dakikada atılan uzun topu iyi kontrol eden Murat Paluli şutunu çekti, kaleci Boffin topu ayaklarıyla kornere çeldi.



31'inci dakikada Soner ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Boffin topu güçlükle çeldi.



45+1'inci dakikada Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta karambolde topa Ndiaye dokundu, Antalyaspor defansı kaleye giden meşin yuvarlağı son anda uzaklaştırdı.



57'nci dakikada sol çaprazda Halil topla buluştu. Halil'in yerden şutunda top savunmadan döndü.



77'nci dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Hızlı atağa kalkan konuk takımda Fredy'nin pasında Doğukan bomboş durumda şutunu çekti, topu filelerle buluşturdu: 0-1.



86'ncı dakikada soldan Burekovic ortaladı, Tripic'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puan Antalyaspor'un oldu.