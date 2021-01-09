Gradel ve Hakan Arslan Sumudica'nın serisine son verdi!

Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında ligin flaş ekibi Gaziantep FK, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Gaziantep FK, öne geçtiği maçta Sivasspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Gaziantep FK'yı öne geçiren gol 4. dakikada Maxim'den gelirken, Sivasspor'a galibiyeti getiren goller ise Hakan Arslan'dan geldi. Her iki golün asistine de Gradel imza attı. Böylelikle Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'a yenilen Gaziantep FK, 15 maç sonra mağlubiyet yüzü gördü. Kırmızı siyahlı ekip ligde 1 haftayı da BAY geçti.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 22'ye yükseltirken Gaziantep FK ise 31 puanda kaldı. Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Sivasspor ise Başakşehir deplasmanına konuk olacak.



SUMUDICA CEZALI!

Süper Lig'in 18. haftasında Sivas deplasmanına konuk olan Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica, takımının başında yer alamadı. Rumen çalıştırıcı, geçen hafta MKE Ankaragücü ile yapılan karşılaşma sonrasında kart cezalısı durumuna düştü.

JEFFERSON KIZARDI!

Sivasspor deplasmanına konuk olan Gaziantep FK, mücadeleden yenik ayrılırken maçı 10 kişi tamamladı. Karşılaşma 2-1 devam ederken, 79. dakikada Jefferson kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



