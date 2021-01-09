İrfan Can Kahveci'nde son dakika gelişmesi! Galatasaray'dan kritik Luyindama hamlesi

Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesinden sonra Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci hamlesi geldi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, milli takımın yıldızı İrfan Can'ı çok istiyor. Oyuncu da hem Arda Turan'a olan yakınlığı hem de Oğulcan ve Taylan gibi yakın arkadaşlarının Galatasaray'da forma giymesi nedeniyle transfere sıcak bakıyor. Galatasaray, bu transfer için Luyindama'nın satışını bekliyor. Son dakika bilgisine göre Galatasaray, 8 milyon € görür görmez oyuncuyu satacak.

SON DAKİKA HABERİ: İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİ LUYİNDAMA'NIN SATIŞINA BAĞLI!

Berat Özdemir'i Trabzonspor'a kaptıran Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf'u gündemine aldı fakat oyuncu için istenen bonservis bedeli de Galatasaray'ı geriye itti. İşte son dakika Galatasaray haberleri...