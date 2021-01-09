İrfan Can Kahveci'nde son dakika gelişmesi! Galatasaray'dan kritik Luyindama hamlesi

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'nde gelişmesi! 'dan kritik Luyindama hamlesi

'dan üst üste geliyor. Sarı kırmızılı takımdaki ilk transfer hedefi 'yi transfer etmek. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın aktardığı bilgiye göre Galatasaray, milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile anlaştı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can için 8 milyon € istiyor. 1 milyon € harcama limit olan Galatasaray'da Luyindama'nın satışı gündemde. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 9.1.2021 16:33 Son Güncelleme: 9.1.2021 17:34 ABONE OL
Son dakika: İrfan Can transferi için o yıldız satılıyor! Galatasaray'dan kritik transfer hamlesi...

Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesinden sonra 'dan hamlesi geldi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, milli takımın yıldızı İrfan Can'ı çok istiyor. Oyuncu da hem Arda Turan'a olan yakınlığı hem de Oğulcan ve Taylan gibi yakın arkadaşlarının Galatasaray'da forma giymesi nedeniyle transfere sıcak bakıyor. Galatasaray, bu transfer için Luyindama'nın satışını bekliyor. bilgisine göre Galatasaray, 8 milyon € görür görmez oyuncuyu satacak.

SON DAKİKA HABERİ: İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİ LUYİNDAMA'NIN SATIŞINA BAĞLI!

Berat Özdemir'i Trabzonspor'a kaptıran Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf'u gündemine aldı fakat oyuncu için istenen bonservis bedeli de Galatasaray'ı geriye itti. İşte son dakika Galatasaray haberleri...

Son dakika: İrfan Can transferi için o yıldız satılıyor! Galatasaray'dan kritik transfer hamlesi...

'yi kadrosuna katmak isteyen G.Saray, gözden çıkarılan Diagne'yi Başakşehir'e takas olarak önerdi ancak olumsuz cevap aldı. Turuncu-lacivertlilerin 25 yaşındaki merkez orta sahaya karşılık 8 milyon Euro bonservis bedeli istediği ortaya çıktı. FFP kıskacı nedeniyle 1 milyon Euro harcama limiti olan Cimbom'un, oyuncu satmaktan başka çaresi kalmadı.

Son dakika: İrfan Can transferi için o yıldız satılıyor! Galatasaray'dan kritik transfer hamlesi...

10 MİLYON EURO'NUN ALTINA DÜŞTÜLER

Prensipte anlaşma sağlanan İrfan Can'a bütçe oluşturmaya çalışan sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi bitmeden Luyindama'yı satmayı başarabilirse Başakşehir'in kapısını çalacak.

EVREN TURHAN'DAN İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİ HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Evren Turhan:"İrfan Can Transferinin Sonuçlanacağını Düşünüyorum" / Sabah Sporu / 09.01.21

Son dakika: İrfan Can transferi için o yıldız satılıyor! Galatasaray'dan kritik transfer hamlesi...

Demokratik Kongolu futbolcu için 10 milyon Euro üzeri bonservis beklentisinden vazgeçen G.Saray cephesi, 27 yaşındaki oyuncu için ödediği rakam olan 8 milyon Euro'yu gördüğü anda teklifi değerlendirmeye alacak.

Son dakika: İrfan Can transferi için o yıldız satılıyor! Galatasaray'dan kritik transfer hamlesi...

YOUSSOUF'TA DA NAKİT PROBLEMİ

Orta saha arayan G.Saray, dört koldan saldırıyor. Berat Özdemir'i Trabzonspor'a kaptıran, İrfan Can için uğraşan ve Seri'yi bekleten sarı-kırmızılılar, son olarak Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'un kapısını çaldı.

Son dakika: İrfan Can transferi için o yıldız satılıyor! Galatasaray'dan kritik transfer hamlesi...

Malatya cephesi 22 yaşındaki Burundili ön libero'nun fiyatını 3 milyon Euro olarak belirledi. G.Saray, İrfan Can'da olduğu gibi takas önerdi ancak yine olumsuz yanıt aldı. Youssouf Ndayishimiye ile Cimbom'un yanı sıra Belçika'dan Anderlecht ve Fransa'dan St. Etienne kulüpleri ilgileniyor.

Son dakika: İrfan Can transferi için o yıldız satılıyor! Galatasaray'dan kritik transfer hamlesi...

TAYLAN'A ZAM, İKİ YILDIZA GÖZDAĞI

İç transfer çalışmalarını donduran sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Belhanda ve Emre Akbaba ile görüşmeme kararı aldı. İki oyuncunun da durumu, sergileyecekleri performansa göre sezon sonunda netlik kazanacak.

Son dakika: İrfan Can transferi için o yıldız satılıyor! Galatasaray'dan kritik transfer hamlesi...

Belhanda ve Emre Akbaba'ya gözdağı veren yönetim, Taylan Antalyalı'yı ise ödüllendirecek. Taylan'ın 2.2 milyon TL'lik yıllık ücretinde iyileştirme yapılacak.

ASLAN ÇIKIŞ ARIYOR

Son iki maçında 5 puan kaybeden G.Saray, bugün Gençlerbirliği'ni yenip kötü gidişine son vermek istiyor.

Son dakika: İrfan Can transferi için o yıldız satılıyor! Galatasaray'dan kritik transfer hamlesi...

Falcao, Feghouli ve Etebo sakatlıkları, Ömer Bayram ile Emre Kılınç cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan Tahkim Kurulu, Antalya maçında kırmızı kart gören Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezasını onadı. Cezası biten Fatih Terim de kulübede olacak.

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İrfan Can Kahveci'nde son dakika gelişmesi! Galatasaray'dan kritik Luyindama hamlesi
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