Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milan Torino'yu 2 golle geçti

Torino'yu 2 golle geçti

İtalya 'nın 17. haftasında lider , konuk ettiği Torino'yu 2-0 yendi. Milan'a 3 puanı getiren goller ve 'den geldi.

AA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 01:30 ABONE OL
Milan Torino'yu 2 golle geçti

Milano'daki San Siro Stadı'ndaki müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan Torino karşılaştı.

Maçın 25. dakikasında Rafael Leao ile 1-0 öne geçen kırmızı-siyahlılar, Frank Kessie'nin 36. dakikadaki penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı bu skorla ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da skor değişmeyince Milan, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 40'a yükselterek liderliğini sürdüren Milan, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Inter ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Hafta arasında ezeli rakiplerinden Juventus'a sahasında yenilen kırmızı-siyahlılar, Torino galibiyetiyle moral buldu.

Haftayı puansız kapatan Torino ise 12 puanla 19. sırada kaldı. Torino, bu mağlubiyetle ligde bu sezon 9'uncu yenilgisini aldı.

Bu arada, Milan kadrosunda bulunan ve hafta arasında Juventus maçında sol ayak bileğine aldığı darbe sebebiyle Torino maçı öncesi durumu belirsiz olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Çalhanoğlu, 60. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Kasım ayının sonundan bu yana sakatlıklar sebebiyle forma giyemeyen Milan'ın İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic de 85. dakikada Rafael Leao'nun yerine dahil olarak uzun bir aradan sonra maça çıktı.

Serie A'nın 17. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda, Atalanta deplasmanda Benevento'yu 4-1 yenerken, Genoa da konuk ettiği Bologna'yı 2-0 mağlup etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Selçuk duyurdu! "Yüz yüze eğitime bu tarihten itibaren başlayabilirler"
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı’ndan yeni açıklama! Yasaklar ne zaman bitiyor, bugün sokağa çıkma yasağı var mı?
İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman bitiyor, marketler ve fırınlar açık mı?
İşte Whatsapp gizlilik sözleşmesi maddeleri! Facebook - Whatsapp sözleşmesi maddeleri nedir ve nasıl iptal edilir?
Whatsapp gizlilik sözleşmesi nedir ve ne demek? 2021 WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir ve maddeleri neler?
BİM 12-13 Ocak 2021 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Son dakika haber: Kocası tarafından çırılçıplak kelepçelendi, işkence gördü! Mahkemeden ilk karar çıktı!
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! O illerimizde yoğun kar yağışı görülecek
Son dakika haberi: Mesut Özil'in avukatları devreye girdi! Forma numarası için 67 bekleniyordu sürpriz iddia...
SON DAKİKA HABER | Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarihi açıkladı! O eğitim kurumları 11 Ocak'ta açılıyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Milan Torino'yu 2 golle geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA