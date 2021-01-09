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Son dakika: ve 'dan mesajı! Gol sevinci...

Son dakika haberi... 'in 18. haftasında , sahasında 'ni 6-0 mağlup etti. 'nın 3 golle yıldızlaştığı mücadelede , ve , diğer golleri kaydeden isimler oldu. Sarı-kırmızılı takımın genç golcüsü Oğulcan Çağlayan, attığı golün ardından ile birlikte sevindi. İkilinin sevincinde yakın arkadaşları olan ve Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen 'ye mesaj vardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.1.2021 22:19 Son Güncelleme: 9.1.2021 22:32 ABONE OL
Son dakika: Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'dan İrfan Can Kahveci mesajı! Gol sevinci...

Son dakika: Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımın 6-0 kazandığı mücadelede Oğulcan Çağlayan'ın attığı golün ardından yaşanan sevinç dikkat çekti. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İrfan Can Kahveci ile yakın arkadaş olan Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, gol sevinçleriyle adeta mesaj gönderdi.

İrfan Can ile özdeşleşen gol sevincini yapan ikili, mücadelenin ardından aynı fotoğrafı kişisel sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

İşte İrfan Can Kahveci'nin o gol sevinci...

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Son dakika: Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'dan İrfan Can Kahveci mesajı! Gol sevinci...
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